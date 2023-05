Restan dos partidos para que concluya el calendario regular en la Liga Endesa, y el UCAM Murcia CB va a cerrar el año con un sabor muy dulce si nada se tuerce. El conjunto universitario ha logrado cinco victorias en las últimas seis jornadas y ha conseguido solventar en el tramo final sus problemas fuera de casa, su talón de Aquiles durante toda la temporada. Quizás, si hubiese logrado ser más competitivo como visitante durante algunas fases del año en la ACB, las cuentas a día de hoy serían otras. Pero los números son los que son. Y ahora mismo dicen que el conjunto universitario se encuentra a un paso de poder lograr un billete directo a Europa la próxima campaña.

Y es que la victoria ayer en el Pazo ante el Río Breogán (60-65), la segunda fuera de casa desde que arrancase la segunda vuelta tras vencer el pasado miércoles en Tenerife, hace que el UCAM encare su último partido en casa el próximo domingo ante el Bilbao Basket en la mejor posición posible para amarrar esa novena plaza. Cierto es que sufrió más de lo esperado después de encarar el último cuarto ante un rival directo por esa disputa con 19 puntos de ventaja, pero el chip de este UCAM Murcia ha cambiado tanto en las últimas semanas que hasta en los tramos más complicados de partido es capaz de salir airoso disfrutando desde el sacrificio.

Los de Sito Alonso perdieron su renta prácticamente en un abrir y cerrar de ojos en el inicio de un último cuarto en el que los 16 puntos de Scott Bamforth en ese periodo, exjugador universitario, dieron alas a la remontada en el Pazo para el Breogán. El conjunto gallego llegó a colocarse a un punto de su rival, pero no fue capaz de consumar su reacción y el UCAM supo aprovechar su oportunidad para cerrar la victoria tras estar en serios apuros.

Un aprieto que parecía impensable, sobre todo por los treinta minutos previos realizados sobre el Pazo. Y es que el equipo murciano tan solo encajó 35 puntos en los tres primeros cuartos del partido gracias a su intensidad defensiva. Especialmente en el tercero, donde a pesar de que perdió a Pustovyi, al verse obligado a tener que irse al banquillo al cometer su cuarta falta en el partido demasiado pronto, dejó a su rival con tan solo 8 puntos anotados en este tramo del encuentro.

El pívot ucraniano, con 15 puntos y 3 rebotes, jugó un papel fundamental en el triunfo al aprovechar sus centímetros en la pintura. Un cambio en el juego que llega, en parte, gracias la lectura y buenas decisiones de un Chris Chiozza que a pesar de no brillar en números, como el pasado miércoles en Tenerife, volvió a ser determinante en el Pazo para que el UCAM acabase logrando su objetivo en un día en el que no estuvo de lado el acierto desde el triple. Se empeñó el conjunto murciano en solventar sus problemas durante algunos tramos del encuentro por esa vía, pero el aro repelió varios lanzamientos. Todavía así fue un triple de Jelínek, y las visitas al tiro libre, lo que permitió cerrar el triunfo en los últimos minutos finalmente al UCAM tras pasar por apuros. Un dulce sufrimiento que seguro que otorgará mayor confianza a la plantilla para su encuentro ante el Bilbao Basket, otro rival directo en la lucha por las plazas europeas, y ante un Barça en el Palau que disputará ese encuentro tras la Final Four de la Euroliga.

No entró con buen pie el UCAM, pero supo reaccionar a tiempo. Tuvo que sobreponerse de primeras a un parcial de salida de 6-0, y lo hizo gracias al primer tiempo muerto de Sito Alonso. El técnico llamó la atención a los suyos solicitando una mayor intensidad defensiva y cortando las cinco pérdidas que había sufrido hasta entonces. Subió un escalón atrás el conjunto universitario, y eso le permitió volver a igualar el partido (10-10). La conexión Chiozza-Pustovyi hizo mucho daño en la pintura al Río Breogán y eso otorgó al UCAM llevar las riendas en el resto del primer cuarto (12-14). No obstante, el Breogán consiguió mantenerse cerca en el tramo final (15-16).

Los triples de Sadiel Rojas y McFadden, encontrando el UCAM por primera vez acierto desde el perímetro, permitieron distanciarse por primera vez a los universitarios. Nikolic también se sumó desde esta distancia tras un tiempo muerto local, confirmando el buen momento del cuadro murciano (19-30). Sin embargo, todo se giró y el UCAM supo aguantar a pesar de anotar con menor asiduidad ante la defensa gallega (23-32). Sin embargo, dos canastas fáciles por parte del Breogán obligaron a pararlo a Sito Alonso, y Radovic cortó la mala racha ante un Breogán que se mantuvo con vida (27-34).

El equipo murciano arrancó con buen pie gracias a la conexión Chiozza-Pustovyi, sin embargo, un parcial de 5-0 provocó otro atasco ofensivo para los visitantes. La falta de acierto desde el triple, con varios lanzamientos repelidos por el aro, evitaron más movimientos en el marcador, pero Radovic volvió a salir al rescate para un UCAM que gracias a su esfuerzo atrás pudo correr y sentirse más liberado en un tramo del partido clave (33-47). Aprovechó su inercia el equipo murciano para cerrar el cuarto con 19 puntos de ventaja con un triple de McFadden (35-54).

Sin embargo, el paso adelante del Breogán, liderado por un Scott Bamforth con 16 puntos anotados en este cuarto, puso en apuros a un UCAM que enlazó muchos minutos sin poder anotar una canasta en juego (47-54). Por momentos le superó la situación, no escogió bien en la toma de decisiones y a tres minutos y medio del final el marcador era de 56-57. Sin embargo, aguantó en pie el conjunto universitario gracias a su defensa y un triple de Jelínek hizo el 58-63. Un triple que fue más de medio partido, y que permitió al UCAM cerrar con algo de tranquilidad la victoria desde el tiro libre (60-65).