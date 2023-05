La desigualdad en los premios entre las competiciones masculinas y femeninas es una constante. Pero incluso en las modalidades donde solo compiten las mujeres se cometen auténticas tropelías. Al kit de depilación del Campeonato de squash de Asturias o la ropa interior que ofreció la Federación Gallega de Automovilismo se unieron los bochornosos 'galardones' entregados en la Carrera de la Mujer de Madrid, en la que participaron más de 32.000 corredoras este domingo.

Carrera contra el cáncer y la violencia machista

La causa de la prueba no podía ser más loable, porque las competidoras se unieron contra el cáncer de mama y la violencia machista con el dorsal único '016', haciendo referencia al número de asistencia contra el maltrato. La Carrera de la Mujer fue un éxito de participación y estuvo amadrinada por deportistas de primer nivel como Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, o Virginia Torrecilla, futbolista superviviente de cáncer.

Pero todos estos aspectos positivos contrastan con los premios lamentables que se entregaron en una prueba organizada por Sport Life Ibérica en colaboración con el Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Thermomix era uno de los patrocinadores del evento, de ahí la entrega del robot de cocina a la ganadora. El segundo premio fue una aspiradora sin cable. Igualmente, se repartieron productos adelgazantes, a pesar de que esta distribución había causado polémica en pasadas ediciones.

"Si triunfas, ama de casa; si no adelgazas"

Las controvertidas recompensas han provocado la reacción de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, quien criticó el machismo de los regalos: "En la Carrera de la Mujer, a la primera le dieron un Thermomix y al resto productos 0%. Si triunfas, ama de casa, de lo contrario, al menos adelgaza. El problema no es lo 'rosa', sino que las empresas lo usen para tapar lo importante: la lucha contra el machismo. Hacen falta más carreras aún".

Los organizadores del evento respondieron a la representante gubernamental, asegurando que desde el nacimiento de la Carrera de la Mujer, "hace 19 años, estamos absolutamente concienciados con la lucha por la erradicación de cualquier estereotipo sexista" y que debido a ello realizan "un ejercicio de autocensura diario para evitar que cualquier regalo o marca que nos patrocine pueda generar comentarios negativos".

Un robot de cocina obsequio de un patrocinador

Además, justifican la Thermomix como "un obsequio que se encuadra en nuestro concepto de promover valores saludables en los hábitos deportivos y nutricionales de las mujeres, porque con este producto, tanto hombres como mujeres pueden cocinar alimentos no procesados en menos tiempo y de una manera sencilla". Además, aluden al "alto valor económico" del robot de cocina", tasada en más de 1.000 euros.

Finalmente, el comunicado de la Carrera de la Mujer lamenta si alguna mujer se ha podido "sentir ofendida" por lo que, insisten, es un regalo y no un premio. Aseguran que tomarán medidas para evitar polémicas similares en el futuro y defienden que "una prueba en la que han participado 32.000 mujeres, promoviendo hábitos de vida saludable, luchando contra el cáncer y reivindicando el papel de la mujer en el deporte y la sociedad, no puede verse involucrada en esta polémica que no compartimos".