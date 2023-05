Para el Real Madrid, la Champions se ha convertido en una gloriosa rutina. A pesar de la complejidad de los escenarios y los rivales. No hay ningún equipo que parta como favorito ante el equipo de Carlo Ancelotti o la inmortal generación de Toni Kroos y compañía, que comparecieron en la previa al duelo, donde Guardiola, con Haaland como arma definitiva, pretenderán cobrarse la revancha de la temporada pasada.

Una 'vendetta' que es la de cualquier equipo de Europa que participa en la carrera de todos contra el Real Madrid, que acaba de conquistar la Copa del Rey cerrando un 'círculo virtuoso'. Como no podía ser de otro modo, la comparativa con la semifinal de la campaña anterior, que el conjunto blanco superó en la prórroga, guiaron la comparecencia de Carletto.

"No planteamos el partido por Haaland"

"Estamos al mismo nivel. Es difícil evaluar la condición física, porque lo cuenta es la motivación y la ilusión que tenemos. Por supuesto nos ayuda haber ganado la Copa del Rey", aseguró el técnico italiano, cercado por las cuestiones sobre cómo frenar a Haaland, la gran diferencia entre el City del año pasado y al que se enfrentará en esta edición.

"No planteamos un partido para parar a un jugador. Planteamos un duelo para frenar a un equipo fuerte, sobre todo con balón. Haaland tiene una gran relevancia, pero pensar sólo en él sería olvidarse del resto. Es cierto que el Manchester City es ahora un equipo más completo, pero el año pasado tenían también un delantero muy peligroso como era Gabriel Jesus, aunque muy diferente a Erling", analizó el madridista.

Modric y Kroos, imprescindibles en Champions

La previa al duelo viene marcada por el continuo tira y afloja del favoritismo, que el City no quiere asumir a pesar de su racha y plantilla actual, porque sabe que puede volverse en su contra. A pesar de que jugadores como Wayne Rooney digan que el cuadro inglés "no solo va a ganar, les va a machacar". Kroos, curtido en mil batallas, fue claro: "Creo que siempre es igual. Nadie esperaba que el año pasado ganásemos y lo hicimos. Ni nos afecta, ni nos motiva, porque es imposible estar más motivados. Me encanta Rooney, pero no estoy de acuerdo".

Cuando llegan estos partidos, siempre se abre un debate eterno sobre si Kroos y Modric deben ser de la partida. Una discusión que se resuelve casi siempre con una respuesta positiva. El alemán fue ratificado por la ley no escrita de que el jugador que comparece en la previa al duelo acaba siendo de la partida. La confirmación del croata corrió a cargo del propio Ancelotti: "Está bien, mañana va a jugar".

"El dinero está bien si los equipos no son juguetes"

Porque en cruces tan emocionales, la veteranía y el talento son indispensables. "Me siento cómodo de pivote como de '8'. A veces la mejor manera de defender es tener el balón. He jugado de pivote contra el Barça y el Chelsea, ha salido bien. Defender es un trabajo de equipo", reivindicó el alemán, jugador comprometido con una particular visión del fútbol.

De ahí su interesante reflexión sobre el modelo de negocio que presenta el City. "No tengo nada en contra de sus dueños. Todo depende de lo que hagas con el dinero. Si tratas al equipo como a un juguete, no es bueno. Pero si lo haces para crear algo bueno para el fútbol, quizá abrir academias, entonces es positivo. Hay dos maneras de hacerlo", sentenció el germano, uno de los más destacados representantes del islote blanco, contrapoder a los 'club estado'.