Max Verstappen se ha complicado la vida, como él mismo ha reconocido al final de la clasificación en Miami. El líder del campeonato, que solo tiene 6 puntos de margen con su compañero Sergio Pérez, autor de la pole, saldrá noveno en la carrera de este domingo (21:30 horas en España), obligado a remontar después de fallar en la Q3.

Verstappen había dominado claramente en los terceros libres de Miami y en las dos primeras rondas de la clasificación, pero en la tercera y definitiva manga ha sucedido lo inesperado: Ha estado a punto de perder el control de su Red Bull RB19 en la curva cinco y ha abortado su primer intento de vuelta rápida. Checo, mientras tanto, se colocaba en la pole provisional con su vuelta.

Max esperaba mejorar en su segunda oportunidad,, pero un accidente final de Charles Leclerc le ha dejado sin tiempo, con bandera roja, y relegado a la novena plaza de salida. "Claramente ha sido un error de mi parte. He intentado ir al límite y he fallado, así que tuve que abortar la vuelta", ha reconocido.

"Luego quedas un poco en manos de la suerte para que no aparezca una bandera roja. Puede suceder en los circuitos urbanos. Estoy molesto , pero conmigo mismo", ha insistido."Va a ser difícil en carrera. Me lo he complicado yo mismo. Tengo que aceptar eso. Como mínimo apuntaré al segundo puesto", avisa el neerlandés.

Nadie duda que en pocas vueltas al volante de su Red Bull Max estará en la batalla. Pero será difícil desbancar del primer puesto a Pérez, lanzado a por el liderato del Mundial y crecido tras su doble victoria en Bakú la pasada semana.