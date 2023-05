El UCAM Murcia CB ha tenido que sufrir más de lo esperado en el último cuarto ante el Río Breogán para adjudicarse su segunda victoria a domicilio de la segunda vuelta en la Liga Endesa y dar un paso de gigante para lograr un billete directo a la Basketball Champions League la próxima temporada (60-65). Y es que el conjunto universitario encaró los últimos diez minutos con una ventaja de 19 puntos que consiguió dinamitar el equipo gallego en apenas un abrir y cerrar de ojos.

No pudo consumar la remontada un Río Breogán que se colocó a tan solo un punto de su rival gracias los 16 anotados por Scott Bamforth, exjugador universitario, en el último cuarto. Supo sufrir, y de qué manera, el UCAM para sacar un triunfo ante un rival directo en la lucha por la novena plaza. Y que puede ser clave en las dos jornadas que restan (Bilbao Basket y Barça son los rivales a los que se medirá el UCAM) en esa lucha por acabar en posiciones europeas la temporada.

No pudo adjudicarse el 'basketaverage' finalmente el equipo de Sito Alonso, pero sí que mantiene también sus opciones abiertas para mirar a un octavo puesto -último que da acceso al play off- que todavía no ha cerrado el Valencia Basket, aunque cuenta con un partido menos que los murcianos.

Primer cuarto

No entró con buen pie el UCAM Murcia al partido en el Pazo, pero supo reaccionar a tiempo. El conjunto universitario tuvo que sobreponerse de primeras a un parcial de salida de 6-0, y lo hizo gracias al primer tiempo muerto de Sito Alonso. El técnico llamó la atención a los suyos solicitando una mayor intensidad defensiva y cortando las cinco pérdidas que había sufrido hasta entonces. Subió un escalón atrás el conjunto universitario, y eso le permitió volver a igualar el partido con una canasta de Jelínek para devolver ese parcial (10-10). La conexión Chiozza-Pustovyi hizo mucho daño en la pintura al Río Breogán y eso permitió al UCAM llevar las riendas del partido en el resto del primer cuarto (12-14). No obstante, el Breogán consiguió mantenerse cerca en el tramo final tras un triple de Nenadic (15-16).

Segundo cuarto

Un triple de Rojas abrió la veda del lanzamiento exterior para el conjunto universitario y permitió al UCAM mantener su ritmo en el inicio del segundo cuarto (19-10). Apareció en la siguiente posesión McFadden para darle la máxima ventaja al UCAM antes de llegar al ecuador de este periodo, y dos triples del escolta permitieron contar con seis puntos de diferencia a los suyos (19-25). Una canasta de Sakho amplió todavía más la renta para los visitantes, por lo que Mrsic se vio obligado a agotar su tiempo muerto (19-27). El primer triple de Nikolic nada más regresar a pista confirmó el buen momento universitario a falta de poco más de cuatro minutos para el descanso (19-30). El Río Breogán intentó dar un paso adelante antes del tramo final de la primera parte, pero el UCAM supo aguantar a pesar de anotar con menor asiduidad ante la defensa gallega (23-32). No consiguieron convertir ni Jelínek ni Rojas sus lanzamientos liberados por parte de un UCAM que se empeñó en intentar convertir desde el triple, y el Breogán logró meterse de nuevo en el partido en los dos últimos minutos con dos canastas fáciles que obligaron a Sito Alonso pedir tiempo muerto (27-32). Logró cortar Radovic la sequía ofensiva para el UCAM y sirvió para que los de Sito Alonso se fueran al descanso con una ventaja de siete puntos (27-34).

Tercer cuarto

La buena lectura de Chris Chiozza y la superioridad visitante en el rebote ofensivo, permitieron al UCAM elevar su renta en el inicio de la segunda parte (27-39). Respondió el Breogán con un parcial de 5-0 tras un triple de Sergi García y el equipo universitario se volvió a atascar en ataque en esta fase del encuentro. Supieron aguantar los de Sito Alonso para conservar su ventaja, pero la falta de acierto desde el triple, con varios lanzamientos repelidos por el aro de manera consecutiva, impidieron más movimientos en el marcador en los primeros cinco minutos del tercer cuarto. Radovic, como anteriormente, rompió la mala racha y los tiros libres de Sakho dieron aún más oxígeno ante un Breogán que vio truncadas sus esperanzas (32-43). La defensa permitió ver a un UCAM algo más liberado en ataque al poder correr y Mrsic tuvo que parar el encuentro tras otros buenos minutos de los universitarios que les permitieron contar con 14 puntos de ventaja a dos minutos de finalizar este periodo (33-47). En el tramo final McFadden puso fin a la falta de acierto desde el triple para un UCAM que encaró los últimos diez minutos con una cómoda ventaja el encajar tan solo 8 puntos en el tercer cuarto (35-54).

Último cuarto

Un parcial de 5-0 en el primer minuto del último cuarto obligó a Sito Alonso a tener que parar rápidamente el partido para avisar y corregir a los suyos (40-54). El paso adelante del Río Breogán, con una defensa a toda pista, puso en serios aprietos a un UCAM que necesitaba mayor calma y templanza para afrontar esta fase del encuentro. Una canasta inverosímil de Bamforth, en la que sacó tiro adicional, permitió a los locales contar con una ventaja inferior a los diez puntos al firmar un parcial en el cuarto de 10-0 en apenas dos minutos y medio (45-54). Fue el peor tramo de un UCAM vulnerable atrás y con serios problemas en ataque, al encadenar casi cuatro minutos sin anotar. Además, una pérdida de Nikolic dio más vida al conjunto local y provocó el segundo tiempo muerto de Sito Alonso tras engordar aún más un preocupante parcial de 12-0 en este tramo (47-54). Ni la vuelta a pista de un Pustovyi amenzado de la eliminación por faltas, tras cometer la cuarta en el tercer cuarto, arregló los problemas para un UCAM que veía como se disminuía su renta en cada posesión rival (51-54). El equipo murciano estaba muy tocado, no era capaz de tomar buenas decisiones y se vio claramente superado por la situación. El pívot ucraniano consiguió anotar para el conjunto murciano los primeros puntos del cuarto desde el tiro libre después del empeño del equipo en arreglar sus problemas desde el perímetro, una distancia en la que no estuvo acertado. Anderson, también desde el tiro libre, otorgó más oxígeno al UCAM a pesar de que falló el segundo (53-57), pero a tres minutos y medio del final Bamforth puso a tiro la remontada (56-57). Aguantó en la primera defensa el equipo visitante, para que Radovic lograse anotar la primera canasta en juego del cuarto para el UCAM en la siguiente acción. Un tiro libre anotado por Pustovyi dejó de nuevo la distancia en dos puntos (58-60), y el Breogán acusó el cansancio del cuarto en el momento clave con varios lanzamientos errados. Fue entonces cuando apareció Jelínek, quien no perdonó desde la esquina, para anotar un triple que era más de medio partido para el UCAM (58-63). Una canasta de Bamforth redujo la ventaja de nuevo, y el equipo universitario se quedó sin ideas en su posesión al no poder armar ni siquiera un lanzamiento. El Breogán contó con posesión con el 60-63 a 28.7 segundos para el final, pero la jugada acabó con un triple errado por Bamforth y una falta en ataque de Quintela sobre Bellas. El base no falló desde el tiro libre y contó el UCAM con cinco puntos a 13 segundos del final. Aguantó el equipo murciano de nuevo en defensa y cerró un partido con más sufrimiento de lo esperado en el inicio del último cuarto (60-65).