El UCAM Murcia busca una victoria que le acerque a los play off. Los universitarios cayeron en su último encuentro ante el Cartagena B, y hoy tienen la oportunidad de borrar esa derrota logrando el triunfo ante el Mar Menor en un nuevo derbi para los de Víctor Cea. El UCAM Murcia disputa su encuentro en el estadio BeSoccer La Condomina, y se podrá seguir a través de La 7 TV.

Víctor Cea encajó su primera derrota desde que se hizo cargo del club, unas semanas atrás. Además encajó su primer gol en contra desde que es entrenador del UCAM Murcia. Recordemos que el nuevo técnico sumó 3 victorias consecutivas, ante Cádiz B, Antequera y El Ejido, empató a cero contra el Granada B, y perdió frente al Cartagena B.

Por su lado, el UCAM Murcia no debe descuidarse en estos dos últimos partidos que le restan, ya que tras su derrota la semana pasada se ha puesto quinto en la tabla, con 50 puntos, empatado con el Yeclano Deportivo, que está sexto. Ambos equipos tendrán que darlo todo y aprovechar cualquier descuido del otro, ya que un fallo en uno de los dos partidos puede hacer que pierdan su plaza en los play off.

El UCAM Murcia saldrá hoy con un once muy similar, por no decir idéntico al que venimos viendo en las últimas jornadas. Pau Torres en portería, Fran Lara y José Cruz en la zaga, acompañados de Javi Ramírez y Edu Oriol en los laterales. Mario Abenza y Vicente Romero en el centro del campo, y un poco más adelantado Mario Ramírez, y en el ataque, Isra Cano por la izquierda, Javi Moreno, que vuelve después de su expulsión, por la derecha, y en la punta, Rafa Chumbi.

El Mar Menor llega a este encuentro ocupando la octava posición con 44 puntos, 6 por detrás del UCAM Murcia, muy lejos de entrar a los play off de ascenso a 1ª R FEF. El conjunto de San Javier suma un historial fuera de casa de 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas con 17 goles a favor y con 22 en contra.