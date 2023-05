El Real Murcia perdió ayer en el campo del líder, el Amorebieta. El Real Murcia sumó ayer su cuarta jornada con ganar, tres de las cuales han acabado con derrota. El Real Murcia podría abandonar hoy la zona de play off, cuando solo restan ya tres jornada para el final. En definitiva, el Real Murcia está en crisis, y, si estar en crisis ya es sinónimo de echar al entrenador, en el club grana más. El runrún viene ya de tiempo atrás, aunque muchos querían mirar para otro lado; el runrún se agravó la pasada semana, cuando un sector de Nueva Condomina gritó ‘Mario Simón vete ya’; pero ayer, después del 2-1 en Urritxe, la impaciencia creció hasta el punto de que no sería extraño que se avecinaran cambios. Habrá que ver qué decide Felipe Moreno, al que parece que el karma se la está devolviendo por apartar del foco a un Agustín Ramos que, reconozcámoslo, tenía una flor en el culo, y en un club de fútbol la flor es tan o más importante que el dinero.

Pues Felipe tendrá dinero, o eso ha prometido, pero flor lo que se dice flor, no tiene, o por lo menos eso refleja la caída en picado de un Real Murcia que desde su llegada ha acelerado su desplome.

Porque el desplome grana no es de hoy. El desplome grana no apareció ayer por casualidad con la derrota en el campo del líder, donde se puede perder con total normalidad. Ni el desplome grana se limita a las últimas cuatro jornadas, en las que se han encadenado hasta tres derrotas. El desplome, aunque muchos elevaban la voz para callar a los que venían avisando, se inició casi con el comienzo del 2023. Solo hay que mirar los números, solo hay que ir analizando los puntos que se han quedado por el camino, solo hay que reconocer que los puntazos en realidad eran paños calientes, solo hay que pedirle explicaciones a Mario Simón por no hacer cuentas, como el mismo aseguró en una rueda de prensa.

Pues menos mal que no hacía cuentas, porque si las hubiera hecho, hoy mismo acudiría a las oficinas de Nueva Condomina y presentaría su dimisión. Pero no hace cuentas, y parece que la mayoría de jugadores tampoco hacen cuentas. Solo hay que ver su bajada de brazos, su desidia, su estar en otro lado... Solo hay que ver los errores defensivos que se acumulan en las últimas semanas y que han hecho perder al equipo lo único que le mantenía a flote.

No dimitirá Mario Simón y tampoco lo harán gran parte de una plantilla donde se salva Pedro León y poco más. Porque sin Pedro León, el futbolista al que más se cuestionó al pensar muchos que volvía a jubilarse, este equipo en vez de estar peleando por entrar en el play off podría estar rezando para no descender.

No es suficiente Pedro León. Ayer estrelló un balón en la madera y ayer dio una asistencia para que Dani Vega acortase distancias en el 66 cuando el marcador ya estaba muy cuesta arriba -Pradera y Mier habían puesto el 2-0 al inicio de la segunda parte-, pero un chispazo no es suficiente. O el muleño resuelve o nadie lo hace. Porque en el Real Murcia hay muchos futbolistas que han adelantado ya sus vacaciones. Y otros que han llegado al final sin gasolina.

Hasta cinco cambios

Sin margen de error, movió el once Mario Simón. Y como parece que su libreta no funciona, optó el técnico por hacer lo que le dicen los periodistas. Que en las tertulias se insiste que juegue Ganet, pues jugó Ganet; que se pide la vuelta de Galindo, pues jugó Galindo; que los defensores de Alberto López hacen más ruido que los de Solá, pues jugó López. Hasta cinco cambios presentó el once grana. Cuatro por decisión técnica, uno por obligación. Porque Miguel Serna recuperó la titularidad ante la lesión en el calentamiento de Joao.

Pero los cambios no cambiaron nada, valga la redundancia. Valió para aguantar, algo con lo que se conforman muchos, pero que ya se ha visto en multitud de ocasiones que no es suficiente.

Porque en Urritxe se vio un primer tiempo igualado, un primer tiempo en el que la mejor ocasión llegó en una contra lanzada por Toril y en la que Pedro León estrelló el balón en la madera, un primer tiempo que se cerró con otro palo, esta vez del Amorebieta, que se cruzó con el larguero en un lanzamiento de Rayco. Pero los cambios no dieron para ver a un Real Murcia mandón, dominador, agitador. Apenas se pasó del centro del campo. Las imprecisiones lo impedían. También la lentitud de Ganet. O la pesadez de Julio Gracia. Se desesperaba Arnau Ortiz, se buscaba la vida Pedro León y se entretenía protestando Alberto Toril. Porque el delantero grana, por el que se hizo una gran apuesta económica en invierno, destaca más por los choques con los rivales, las protestas o la sobreactuación cada vez que cae al suelo que por su participación en el juego. En Urritxe, salvo el pase a Pedro León en la acción de la contra, poco más ayudó.

Y por si fueran pocos los que han demostrado que no están a la altura de una plantilla que tenía como objetivo luchar por el play off y que incluso, como decía Felipe Moreno solo hace unos días, no renunciaba al primer puesto, los defensas han decidido que se van a sumar al despelote final.

Un despelote en el que el gran perjudicado es un Mario Simón absolutamente bloqueado, incapaz de hacer los cambios en el momento justo, incapaz de tomar una decisión correcta. Un técnico que lo mismo le da por sacarte en la segunda parte a cinco delanteros; que busca una remontada, como hizo ayer, con Armando y Aguza como revulsivos.

La defensa, en el punto de mira

Pero Mario Simón no estaba sobre el césped en un inicio de la segunda parte desastroso. Solo hay que ver el primer gol, donde Pradera remata completamente solo, sin noticias de Alberto González e Íñigo Piña; solo hay que ver la acción del segundo tanto, una acción en la que ni Julio Gracia ni Ganet son capaces de acorralar a un Mier que tiene todo el tiempo del mundo para inventarse el zambombazo con el que superó a Serna.

Dos jugadas de la nada, una que empieza con una falta, la otra que se inicia en un saque de banda, pero dos acciones que fueron como una puñalada en el corazón de un equipo grana que cada vez late más despacio. Hoy, si la Real B gana, podría recibir otro golpe cayendo al sexto puesto. Y las esperanzas no son las mejores. Quedan Castellón y Eldense en casa. Hay que viajar a Alcoy. Y ni hay entrenador, ni hay plantilla ni hay un presidente con una gran flor en el culo.

«No es que no hayamos entrado bien en la segunda parte, es que no nos ha dado tiempo a entrar», decía Mario Simón al referirse al gol encajado en el minuto 47. Ese tanto, según el preparador grana, «condiciona la segunda parte». También habló de los errores defensivos, diciendo que está «preocupado» por ese aspecto porque «hemos sido un equipo muy fiable atrás».

Destacando que «el equipo ha demostrado que veníamos aquí a intentar ganar, como se vio cuando el marcador se puso en contra. «Hemos intentando cambiarlo», decía. Mario Simón también fue cuestionado por un posible despido. Sobre eso se limitó a señalar que «no puedo pensar en cosas que no dependen de mí», añadiendo que trabajará para «cambiar esa dinámica en la que nos hemos metido».

Preguntado por la mala racha y por si puede ser algo psicológico, Mario Simón dijo que «a los equipos de arriba en el tramo final les cuesta ganar, todo el mundo se juega mucho. A nivel mental es un tramo exigente». Reconocía además que «los últimos cuatro partidos no son buenos para estar arriba».

Joao sufre un esguince

Por otro lado, Mario Simón tuvo que modificar su alineación por un problema de Joao Costa en el calentamiento. El meta luso se lesionó y su puesto lo tuvo que ocupar Miguel Serna. Sobre los problemas del portero portugués, el técnico grana indicaba que sufre un esguince y que habrá que ver cómo evoluciona para ver si puede volver antes de que acabe la liga regular.