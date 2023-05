El Real Murcia ha vuelto a sufrir un varapalo esta semana. El sábado caía en el campo del líder, el Amorebieta, sumando su cuarta jornada sin ganar. Los murcianistas, que venían de perder ante el Atlético Baleares y el Intercity y de empatar en casa del Osasuna Promesas, eran superados por un Amorebieta que aprovechó un buen inicio de la segunda parte para conseguir una ventaja que ya no podría ser anulada por los de Mario Simón.

Pradera en el minuto 47 y Jorge Mier en el 61 adelantaban a los vascos, y aunque Dani Vega acortaría distancias en el 66 tras aprovechar una asistencia de Pedro León, el Real Murcia sería incapaz de sacar nada positivo de Urritxe.

Cuatro semanas sin ganar son una losa muy pesada para un conjunto grana al que se le está haciendo muy largo el tramo final de la liga. Ahora mismo, ya solo quedan tres jornadas en el Grupo II de Primera RFEF, y la presencia de los murcianistas en el play off no está asegurada.

Después de la visita al líder, el Real Murcia recibirá el próximo domingo al Castellón, en un partido que se jugará en Nueva Condomina a partir de las seis de la tarde. El sábado 20 de mayo tendrán que visitar al Alcoyano, mientras que el día 27 de ese mismo mes, cerrarán la liga regular en casa frente al Eldense.

Fuera del play off

Los granas van a cerrar la jornada 35 fuera del play off. Si en las últimas semanas habían logrado salvar su posición de privilegio in extremis, este domingo han sufrido un duro varapalo, y es que la victoria de la Real Sociedad B frente al Atlético Baleares (1-2) les ha desplazado de la quinta posición. Por lo tanto, los granas afrontarán las últimas jornadas sin depender de sí mismos. Con 52 puntos, tienen el play off a tres, y es que el filial realista cuenta con 55. Con 56, a falta de su partido con la SD Logroñés, está el Castellón, próximo rival de los murcianistas. Con 58 aparece el Barça Atletic, que es tercero. Segundo es el Eldense con 62, mientras que el Amorebieta ha reforzado su liderato, contando ya con 66 puntos.