El Fútbol Club Cartagena se mide al Burgos (21.00, LaLiga Smartbank TV) en el Estadio Municipal Cartagonova en un encuentro que puede decidir el cierre de la zona de promoción. Parten con ventaja los locales, cuatro puntos por encima y a sólo dos de la sexta posición: de ganar el Cartagena echaría de la pelea a los burgaleses y se colocaría en una posición idónea para las últimas tres jornadas; de vencer el cuadro castellano podría abrir algo más sus remotas opciones. No obstante, todo de penderá del resultado que consiga el Albacete a primera hora de la tarde frente al ya descendido Ibiza. Si se deja puntos, el partido del Cartagonova se convertirá en un auténtico duelo por los derechos de sucesión al trono que por ahora está en manos de los manchegos.

Se acerca la conclusión de la temporada en Segunda División y cada partido, cada minuto y casi cada acción toman cierta consideración de trascendentales. Aún más si cabe, cuando se encuentran dos equipos candidatos al mismo objetivo en un partido directo. Cartagena y Burgos se han colado, después de una magnífica y sorprendente temporada, en la línea sucesoria de la familia real tras la caída de varios nobles de la división de plata como Real Zaragoza, Real Sporting o Málaga. Ahora los candidatos entran en guerra por noventa minutos para dirimir quién merece el último trono.

El cuadro cartagenero llega al choque con sentimientos encontrados después de vencer al Sporting en casa con unpartido algo plano y tras sacar un agridulce empate en el Carlos Belmonte frente a un herido Albacete que no le permitió asaltar el play off. Aceptó el Cartagena las tablas con resignación para aguardar su momento desde cerca. A tan sólo dos puntos, únicamente necesita el equipo de Carrión un traspiés de los albaceteños para agarrarse a la sexta posición. Sin embargo, ese último billete al play off de ascenso pasa por vencer al Burgos y descartarlo definitivamente de esa pelea. De no hacerlo, se puede ver el Cartagena arrinconado para el duro tramo final ante Real Zaragoza, Las Palmas y Racing.

En el lado contrario estará el Burgos, intentando apurar sus opciones de promoción. Los de Julián Calero son octavos con 53 unidades, a 4 del Cartagena y a 6 del Albacete en una situación que puede cambiar drásticamente en la tarde de hoy. Necesitan los burgaleses varios pinchazos de los manchegos para terminar colándose en el sexto lugar y, además, vencer al Cartagena para recortarle hasta la mínima distancia de 1 punto. Desembarca en Cartagena el Burgos en un irregular momento tímidamente corregido en la última jornada con la victoria ante el Villarreal B por 1 a 0. Anteriormente, los blanquinegros perdieron con el Huesca por 2 a 1, empataron a 2 ante la Ponferradina y volvieron a caer 2 a 1 ante el Mirandés para firmar un mal mes de abril.

En el apartado de bajas, Luis Carrión tendrá disponibles a todos sus jugadores en una situación inusual para el técnico catalán, que tendrá que dejar fuera de la convocatoria, limitada a 23, a un futbolista. En ese contexto, Aarón Escandell formará en portería; Calero, Kiko Olivas, Datkovic y Martos podrían componer la línea defensiva; Jairo, Pêpê, Mikel Rico y Poveda son candidatos a completar el centro del campo; y De Blasis se situará en la media punta, por detrás de Ortuño.

Por su parte, Calero no podrá contar con MikiMuñoz, que vio la quinta amarilla en el último encuentro y cumplirá ciclo de sanción, además de los lesionados Andy Rodríguez y Javi Pérez. Recupera tras sanción a Curro Sánchez, una de sus principales amenazas ofensivas. Así, el once de Julián Calero podría ser el formado por Caro bajo palos; Areso, Córdoba, Grego Sierra y Fran en defensa; Raúl Navarro, Elguezabal y Atienza en el medio; Curro y Bermejo en los extremos y Castel en la punta del ataque. El choque de la trigésimo novena jornada de liga dará comienzo a las 21.00 ante una expectación máxima.