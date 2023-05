Lamentables hechos los acontecidos en el pabellón multiusos de Espinardo en el partido correspondiente a la semifinal del play off de ascenso a Primera Autonómica de fútbol sala entre el Espíritu Santo -local- y el Alamico Albudeite -visitante-. Estaba por concluir el encuentro cuando un jugador local inició una pelea en la pista atacando al entrenador visitante a la que se unieron los aficionados de la grada, provocando la suspensión del encuentro hasta nueva orden. El entrenador agredido cuenta su versión de los hechos y envía una queja a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia: "La Federación promueve mucho el juego limpio, pero a la hora de la verdad no se han puesto en contacto con nosotros ni para saber cómo estamos. No hay una condena oficial por su parte y parece que quieren que no se sepa", asegura.

El ataque se produjo después de un tenso final de partido, en el que varios errores arbitrales elevaron el tono de la discusión: "Nos hicieron el 2 a 3 y pidieron tiempo muerto, algo que no podían hacer porque la posesión era nuestra. Lo recriminamos al árbitro y nos dio la razón admitiendo su error, pero en la siguiente jugada ocurrió lo mismo", explica el técnico del Albudeite. "Faltaban 30 segundos y pidieron tiempo muerto en una falta a nuestro favor, por lo que volvimos a protestar. En ese momento, un jugador contrario se dirigió a mí argumentando una provocación que no existía y, acto seguido, me propinó una patada en el costado, me tiró al suelo y a partir de ahí todo fueron golpes, también para la delegada", expresa.

"Partieron el labio a un jugador de nuestro equipo y se formó una batalla campal en la que salió gente a pegarnos de la grada. Gracias al entrenador local, algunos jugadores de ambos equipos y unos pocos aficionados que pusieron cordura pudimos defendernos. Si no, habría tenido graves consecuencias", advierte el preparador.

Según el entrenador, esta circunstancia no es novedad. "Es un tema para que la Federación tome cartas en el asunto porque no es la primera vez que este club tiene problemas. En nuestro partido de liga regular, los aficionados de este club saltaron al campo para intentar agredir al árbitro y hace dos semanas, en los cuartos de final, el partido contra el Vistalegre tuvo que terminar con escolta policial", argumenta. La queja apunta a la Federación y su inacción. "Es una situación que se viene repitiendo y la Federación no actúa. El mismo presidente estuvo ayer en el campo y, después de los hechos, quería que se jugase el tercer partido. Luego, con la reflexión y una charla con el alcalde de Albudeite se suspendió la eliminatoria, pero aún no sabemos lo que va a pasar", manifiesta. "Si nos piden jugar, no lo haremos. Hasta aquí hemos llegado", zanja.

Los hechos ya han sido denunciados ante la policía por el club y el Ayuntamiento de Albudeite estudia elevar la denuncia a la comisión antiviolencia nacional. La eliminatoria de ascenso a Primera Autonómica queda pendiente de la resolución de los actos.