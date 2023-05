Fernando Alonso ha celebrado su inesperada primera fila de parrilla en Miami y más aún después de las pruebas fallidas en la configuración del coche este fin de semana y la reacción del box de Aston Martin para solventar los problemas iniciales. "No me lo esperaba, para nada", ha reconocido Fernando tras la clasificación.

"El asfalto, que es nuevo, lo hemos ido entendiendo poco a poco a lo largo de las sesiones. Teníamos un poco más de margen en Q3, pero no me puedo quejar de como ha ido al final", ha añadido el piloto asturiano, que arrancará por delante de su compatriota Carlos Sainz y precedido por el mexicano Checo Pérez con el poderoso Red Bull.

"No creo que ganar sea el objetivo, especialmente por cómo ha ido el fin de semana. Incluso el podio es difícil. Pero haremos nuestra carrera, no esperábamos estar aquí y cada vuelta en estas condiciones es un regalo. No se lo digais, pero Checo siempre sale un poco cauto, así que igual le cogemos en la salida y con suerte a ver si podemos liderar la carrera durante unas vueltas, pero salimos por la parte sucia", ha apuntado Fernando ante los micrófonos de DAZNm sin ocultar sus buenas perspectivas para la carrera de mañana.

"Nuestro día es el domingo, el coche cuida los neumáticos muy bien y tenemos un gran ritmo de carrera. Pero tenemos una oposición fuerte detrás porque Ferrari fue muy fuerte en Bakú y traen mejoras a este gran premio. Y seguro Max llegará en algún momento de la carrera”.

En la rueda de prensa de la pole, tras las palabras de Sergio Pérez alegrándose de que los dos españoles, Alonso y Sainz, estén con él en el 'top tres' de salida en Miami, Fernando ha roto el protocolo de la FIA y se ha dirigido a los medios en su idioma: “Para toda la gente de habla hispana es un gran día tener a un mexicano y dos españoles delante en una clasificatoria por primera vez en la historia. Somos la segunda lengua más hablada del planeta, muchos millones de personas hablan en español y merecemos responder en español”, ha dicho Alonso.

Por último, y rechazando que Aston Martin haya dado un paso atrás respecto a los rivales, Alonso ha recordado que “he estado en el top-5 en todas las clasificaciones excepto en Bakú. Aquí, en los libres había preocupación por si no éramos tan competitivos. Tomamos riesgos en la Q1 y salió mal para Lance. Yo sigo aprendiendo del coche, creo que hoy ha sido un buen día, pero Max no completó su vuelta y Charles tuvo problemas. Nosotros hicimos el trabajo en Q3 y es para lo que nos pagan”.