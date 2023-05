El STV Roldán no consigue remontar y pierde ante Poio Pescamar (1-3). El conjunto murciano comenzó el partido poniéndose dos goles por debajo del marcador, algo que supuso un golpe duro para el equipo de Joaquín Peñaranda, pero no se rindió y consiguió recortar distancias antes del descanso. En la segunda mitad fueron las gallegas quienes dominaron durante los primeros compases, pero con el paso de los minutos, el STV se fue metiendo más en el partido, pero en el tramo final, y con juego de cinco, Poio aprovechó su ventaja y culminó el encuentro con el tercer y último gol.

El encuentro comenzó con posesión para las visitantes, quienes salieron a llevarse los tres puntos, y ha pelear por el primer puesto del campeonato, que ahora mismo ocupa Futsi. El STV Roldán se hizo rápidamente con el esférico y armó su primera jugada, pero no consiguió ese gol tempranero.

Quien si se hizo con el primer gol del partido fue Poio Pescamar, gracias a un buen tanto de Laura Uña. Dani Sousa comenzó la jugada conduciendo el balón, hasta que llegó a la frontal, donde filtró un buen pase para Laura, que con un gran gesto, se deshizo de la zaguera roldanense y con pierna derecha batió a Almudena.

Minutos después, Almudena Pagán, la guardameta murciana, regaló el segundo gol de Poio Pescamar. La arquera falló al pasar el balón, y en el rebote, volvió a fallar en el control, lo que hizo que Anna, se hiciera con el cuero y con pierna derecha rematase a placer ¡, sumando un gol más al casillero de las gallegas.

El STV Roldán consiguió recortar distancias antes del descanso, con una buena jugada colectiva. Mayte Mateo sacó de banda y puso el balón directo a Marian que estaba en el primer palo, y esta tocó con Consuelo que entraba de cara, pero muy lista estuvo y engañó a la portera gallega, asistiendo a Carmen que con la diestra mandó el balón al fondo de las mallas, y puspo el 1-2 en el electrónico.

Tras pasado el tiempo de descanso, se reanudó el encuentro y las protagonistas saltaron al parqué con ganas de darlo todo en los segundos 20 minutos. El STV Roldán no quería irse de su pabellón sin brindarle una victoria a su afición, y sabía que necesitaba un gol rápido para poner las tablas en el marcador y buscar llevarse el triunfo.

Pero Poio Pescamar no salió al campo con ganas de dejarle vencer a las murcianas. Las gallegas saltaron con la iniciativa, y fueron ellas quienes controlaban el juego, llegando en varias ocasiones a la portería defendida por Almudena. Por suerte para las pachequeras, los ataques de Poio no terminaron de cuajar y no consiguieron aumentar su ventaja.

Con el paso de los minutos y una vez pasado el ecuador de la segunda mitad, el encuentro se fue equilibrando y las murcianas fueron poco a poco sacando las garras y llegando más veces a la portería de Sandra. Un final de partido muy intenso donde el equipo de Joaquín Peñaranda quiso conseguir el gol del empate, y rascar aun que fuese un punto.

A falta de 3 minutos para que concluyera el choque, Poio Pescamar aprovechó el juego de cinco del STV Roldán para sentenciar el partido anotando el tercer tanto. Elena se hizo el balón en su campo, cortando un pase de Marian, y de primeras chutó sin pensar, y como no había nadie bajo los tres palos, consiguió sumar el 1-3 y poner fin a un encuentro muy intenso.

El STV Roldán vuelve a la realidad tras su hazaña en la final de la Copa de la Reina, y cae en su casa ante Poio Pescamar.