Alberto Toril ha pasado en apenas tres meses de ser uno de los fichajes más deseados por la afición a verse prácticamente condenado al banquillo semana tras semana. La incorporación de Dani Romera ya fuera de mercado le sacó de la primera línea del escaparate. Aunque el mallorquín aguantó en la titularidad hasta siete jornadas, sus números y la completa recuperación del almeriense le relegaron a un segundo plano. Ni el gol que conseguía en Tajonar para empatar a dos el choque ante el Osasuna B, permitió al atacante grana entrar en el once una semana después. Todo porque en ese mismo encuentro también vio amarilla, la quinta en apenas tres meses.

Con más tarjetas que goles, Alberto Toril no está cu mpliendo las expectativas en su regreso al Real Murcia. Apenas ha aportado al ataque murcianista, muy criticado antes del mercado invernal, pero que no ha mejorado con los fichajes. Por ello, este sábado en Urritxe, tendrá la oportunidad de reivindicarse.

Sin Dani Romera, que tiene muy complicado llegar al seguir recuperándose del esguince que sufrió en los primeros minutos del choque ante el Osasuna Promesas, todo parece indicar que Mario Simón apostará por el mallorquín de inicio. Y el balear, que no entra en el once desde el pasado 18 de marzo, no podrá dejar escapar este privilegio si quiere cerrar la liga con ventaja respecto a Dani Romera. No solo la liga, unas buenas últimas jornadas le darían prioridad incluso para el play off si es que el Real Murcia logra el deseado billete.

Aunque Alberto Toril solo necesitó 53 minutos para conseguir su primer gol en su regreso al cuadro grana, esa pegada fue un espejismo. Desde el tanto logrado frente a la Real B (4 de febrero) al que anotó contra el Osasuna Promesas (23 de abril) han pasado dos meses y medio, tiempo en el que el mallorquín ha pasado desapercibido. Ni como titular -lo hizo hasta en seis jornadas- ni como suplente -cuatro partidos- ha podido mejorar los números goleadores de los murcianistas, lo que ha hecho que ya casi no quede nada de la ilusión que muchos aficionados mostraron con su regreso a Nueva Condomina.

Con Mario Simón poco favorable a poner dos delanteros sobre el campo, la recuperación de Dani Romera mandó al banquillo a Toril. Ahora, con el almeriense de nuevo lesionado, el mallorquín será titular ante el Amorebieta, y será frente al líder donde pueda empezar a demostrar el porqué de su fichaje.

No lo tendrá fácil, y es que el conjunto vasco es uno de los más sólidos. Solo ha encajado 26 goles en 34 jornadas, y en su estadio apenas ha sacado el balón de su portería en diez ocasiones. Además, ahora mismo viven un momento de dulce. Suman cinco victorias consecutivas, y en esa racha solo han recibido un gol.

¿Habrá más novedades?

La entrada de Alberto Toril es casi segura, pero la duda está en si Mario Simón hará más cambios. Con Aguza cuestionado por sus últimos partidos, Galindo, ya recuperado de su lesión desde hace tres semanas, podría regresar a la titularidad tras seis jornadas.