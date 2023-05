Los genios del deporte son de una pasta especial. Ya nadie duda que el murciano Carlos Alcaraz, a punto de cumplir 20 años -mañana lo celebrará jugando las semifinales del Mutua Madrid Open-, lo es. Y para un botón de muestra, el partido de ayer en la Caja Mágica ante el ruso Karen Khachanov, un jugador notable en todo pero que no es sobresaliente en nada, que llevó al límite al chaval de El Palmar, que salió airoso de una situación límite en el segundo set que sólo los elegidos son capaces de conseguir.

Khachanov no tiene el pedigrí de Alexander Zverev, pero sí está en un buen momento de forma. Pese a que todo el mundo esperaba otro triunfo aplastante del número 2 del mundo, nada fue sencillo. Todo lo contrario. Alcaraz tuvo que sudar, correr y sacar la mejor esencia de su tenis para sellar su pase a semifinales, donde mañana viernes se enfrentará al croata Borna Coric, que derrotó al alemán Altmaier en el partido que cerró la jornada.

La exhibición de fe del murciano cuando se encontró con 1-4 en la segunda manga y atascado mentalmente, le valió para sacar adelante un encuentro de una dureza a la altura de unos cuartos de final de un Masters 1.000. En Madrid, donde persigue el cuarto título de esta categoría y la posibilidad de recuperar el trono mundial en Roma antes de afrontar Roland Garros, el gran objetivo de esta temporada, Alcaraz salió reforzado moralmente con su triunfo (6-4 y 7-5).

El nuevo ídolo de la juventud española entró en el partido un tanto frío. Le costó coger el pulso a un rival que jugó con agresividad. Hasta el séptimo juego hubo que esperar para que llegara una rotura. Fue un ‘regalo’, esos que sólo los grandes suelen disfrutar y aprovechar, que le valió para tomar la iniciativa (4-3). Pero el moscovita, un jugador duro mentalmente al que entrena el español Pepo Clavet, le planteó a continuación una partida de ajedrez a Alcaraz en el siguiente juego, donde dispuso de una bola de rotura. La situación la salvó con un saque abierto cuyo resto estrelló su rival en la red y un ‘ace’ (5-3). Khachanov estaba contra las cuerdas frente a un jugador que ha ganado todos sus partidos en tierra batida después de conquistar el primer set. Salvó una bola de set, pero en el juego final, con saque del murciano, pese a disfrutar de un 0-30, se encontró con la mejor versión de su rival, que ganó en 49 minutos.

Pero quedaba mucho por vivir, un mundo, en la Caja Mágica. Aparecieron las dudas en Alcaraz en el segundo set. Desapareció la frescura y llegaron muchos errores no forzados. El ruso vio sangre y se lanzó a por todas. Se puso 1-4. Lo peor no era el marcador, sino las sensaciones del pupilo de Ferrero, quien no paraba de pedirle más expresión corporal. Estuvo contra las cuerdas en el quinto juego, donde tuvo que salvar dos bolas de quiebre. Pero entonces emergió ‘Magic’ Alcaraz. Una dejada que tocó en la red y se quedó muerta en la pista de Khachanov , y otro punto después de correr de un lado a otro de la pista con una velocidad endiablada, dejaron en evidencia que el murciano había vuelto de su letargo para romperle el servicio a su rival en el momento clave, el más crítico, cuando el ruso se disponía a cerrar el segundo set (4-5). El segundo quiebre, en el undécimo juego, fue el definitivo. Ahí se acabo la defensa numantina del moscovita, quien no tuvo más remedio que rendirse al tesón y la fe de Alcaraz.

«Mi sueño es ser uno de los mejores tenistas de la historia y trabajaré para ello»

Carlos Alcaraz reconoció que su sueño es llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia. «Mi sueño es ser uno de los mejores tenistas de la historia. Es un sueño muy grande, probablemente demasiado grande, pero tienes que soñar a lo grande en este mundo y pensar a lo grande también. Quiero ser parte de los mejores tenistas de la historia y trabajaré para ello», dijo tras vencer a Khachanov.

El jugador murciano cumplirá veinte años mañana, el día del encuentro de semifinales y dejará de ser un adolescente para la ATP. Llega a esta situación con 150 partidos y 117 victorias. «Lo que me dicen esos números es que con tan poco tiempo en el circuito, dos años y medio, haber jugado tantos partidos y haber ganado tantos es un orgullo. Quiere decir que en poco tiempo me he consolidado, he jugado grandes partidos, algunos increíbles. Todos esos partidos me han hecho crecer», destacó el número dos del mundo.

«Es un dato muy bueno por mi parte. Tengo un nivel alto a cada torneo al que voy. Es un objetivo mantener el nivel todo el rato, en todos los torneos, lo estoy consiguiendo y estoy satisfecho», apuntó. Alcaraz no tiene miedo a llegar a cansarse de ganar. Es ambicioso y ganador. «No me voy a cansar de ganar. Soy ambicioso. Soy ganador y no tengo miedo que algún día me canse de ganar porque no voy a pasar», señalo.