Si bien es cierto que el empate del Fútbol Club Cartagena en el Carlos Belmonte frente a un Albacete en inferioridad numérica supuso un varapalo para conjunto albinegro, no menos verdad es que los cartageneros siguen siendo el equipo más en forma de toda la zona alta. Eibar, Granada, Levante, Alavés y Las Palmas están sufriendo vértigo en las alturas y encadenan malas rachas que han decelerado el ritmo de puntuación en las posiciones de promoción. Mientras tanto, los del Cartagonova han sabido mantener el nivel bajo presión cuando los demás han sucumbido y ese puede terminar siendo un argumento determinante a la hora de alcanzar el play off.

No ganó el Cartagena en Albacete y dejó de depender de sí mismo para colarse en la promoción de ascenso a Primera, no obstante, el bajo ritmo de sus contrincantes ha comenzado a suponer una ventaja. Mientras los de Carrión han sumado 10 puntos de los últimos 15, ningún equipo por encima supera los 8. A dos puntos del play off, los cartageneros esperan acontecimientos en los cuatro partidos que restan hasta el final de la temporada regular y el vértigo, que parece afectar a todos excepto al conjunto portuario, supone una firme esperanza para lograr finalmente el objetivo.

Comenzando desde lo más alto, el primer puesto que ocupa momentáneamente el Eibar, ya se pueden apreciar los problemas que atraviesan los mejores equipos de la categoría. Los eibarreses no han ganado ni un partido de los últimos seis después de firmar cinco empates y una derrota. El conjunto vasco empató a cero con el Andorra, a uno con Real Oviedo y Levante, cayó 3 a 1 contra el Albacete y volvió a empatar a uno ante Real Zaragoza y Granada. Aun así, se ha mantenido en la primera posición debido a la incapacidad de sus rivales.

En la segunda posición también sufre el Granada, con una única victoria ante Las Palmas en los últimos cinco partidos. De los cuatro restantes, ha perdido tres y ha empatado uno, sumando tan sólo 4 puntos de los últimos 15. Perdió ante el Real Sporting 1 a 0 y con idéntico resultado frente al Real Zaragoza, pero ganó a Las Palmas 2 a 1 para resarcirse. No ha levantado cabeza perdiendo contra el Racing de nuevo por la mínima y empatando a 1 con el Eibar.

El Levante fue el único que ganó su partido de la última jornada, pero no brilla a pesar de su tercera posición con un 6 de 15. En el último tramo sólo ha vencido al Alavés, al que arrebató la tercera plaza, pero ha empatado con Zaragoza, Eibar y Las Palmas, además de perder frente al Mirandés. El Alavés, en cuarto lugar, es el que más ha ganado de los de arriba. Con 2 victorias, pero también 2 empates y una derrota suma 8 de 15.

Por último, Las Palmas como quinto clasificado abre una nueva ventana al Cartagena para colarse en play off con su nefasta racha de un triunfo en las últimas 9 jornadas. Los ‘pío-pío’ sólo están siete puntos por encima de los albinegros con un partido directo por disputar y un calendario complicado que puede hacerles caer. De no fallar el Albacete, Las Palmas se convierte en la última esperanza albinegra.

Darío Poveda entrena con normalidad

Cuando el delantero alicantino salió del campo pocos minutos después de anotar el vital empate en el Carlos Belmonte, toda la parroquia albinegra quedó extrañada por el cambio, no obstante, fueron las molestias musculares las que obligaron a salir del campo al atacante y no una decisión técnica. Por suerte para su equipo, en la primera sesión de la semana, la de ayer martes, se pudo ver al futbolista completamente recuperado y entrenando con el resto del grupo con total normalidad sin acusar ninguna lesión que le impida jugar ante el Burgos.