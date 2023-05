El Real Murcia va a menos. Lo dicen los resultados y lo confirman las sensaciones que deja el equipo cada partido que pasa, especialmente en los que se disputan en Nueva Condomina. Si la derrota frente al Atlético Baleares fue decepcionante, la de este domingo contra el Intercity ha hecho que vuelvan a saltar todas las alarmas en los despachos del club murcianista. De hecho, Felipe Moreno y su consejo de administración incluso han valorado la destitución de un Mario Simón que no gana para ultimátum.

No parece probable que sea destituido el técnico cuando solo faltan cuatro partidos para el final, pero los números de los últimos dos meses son preocupantes. Tanto que ni sumar semanas en zona de play off es consuelo para una afición que cree que el equipo podría dar mucha más y que se ha desperdiciado una gran oportunidad para incluso pelear por el primer puesto.

La derrota contra el Intercity, la segunda consecutiva en casa, ha sido un nuevo golpe para un murcianismo que estaba ilusionado con poder volver a luchar por ascender a Segunda División. Y es que ahora mismo el equipo está en play off más por demérito de otros que por mérito propio. Y, viendo el calendario que se avecina en las últimas jornadas finales, muchos ya dudan de que se pueda cerrar la liga entre los cinco primeros.

Es verdad que el Real Murcia suma 26 jornadas en puestos de play off, pero también es cierto que en las últimas diez jornadas el equipo solo ha sumado dos victorias y en toda la segunda vuelta cinco. Solo los empates dejan esa sensación de calma tensa, pero con la liga ya acabando y con todo tan igualado, ni eso es consuelo.

Ahora mismo, aunque están en el quinto puesto, la Real B tiene los mismos puntos, y eso que el filial realista lleva cinco encuentros sin ganar. Es más, con los granas y el Sanse renunciando a estar en play off, la SD Logroñés se ha metido en la lucha. Ganaba este fin de semana, colocándose a solo dos puntos de esa deseada zona de privilegio.

Dice Mario Simón que hay que confiar en el equipo, el problema está en los rivales que vienen y en que el Real Murcia no ha dado la talla ante los equipos de play off. De ahí, que los aficionados teman los choques frente al Amorebieta, el Castellón y el Eldense, estos dos últimos en Nueva Condomina, donde los murcianistas no acaban de sentirse cómodos.

Pero cuanto más dudas hay en el ambiente, más sorprende el Real Murcia de Mario Simón. Lo ha demostrado ya salvando varios ultimátum. De hecho, el mal momento que viven ahora los murcianistas no difiere mucho de lo que ocurrió hace un año en el cierre de la liga en Segunda RFEF. Muchos pidieron la destitución del técnico al sentir que al final se quedaban fuera del play off. Y ni la clasificación, más por demérito de los rivales que por mérito propio, tampoco daba mucha confianza. «¿Cómo va a ascender un equipo que no ha ganado dos partidos seguidos en toda la liga?», repetían muchos.

Pero de todo el maremoto de críticas y de dudas alrededor de la plantilla se pasó a un play off perfecto, con dos triunfos que devolvieron al equipo a Primera RFEF. Habrá que esperar para ver si el final feliz se repite o si los malos presagios se cumplen y el último mes de competición confirma que al Real Murcia lo ha matado la presión.