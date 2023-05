La cuarta carrera de la temporada de la Red Bull Rookies Cup tuvo claro acento murciano. El joven de 15 años Máximo Martínez Quiles le ‘robó’ en un emocionante final a Ángel Piqueras en el circuito Jerez en una prueba donde otro joven talento de la tierra, Álvaro Carpe, subió al tercer peldaño del podio.

Quiles, quien en la cita del sábado había sido tercero, estuvo en la mayor parte de la carrera en el liderato tras de un excelente comienzo desde la ‘pole’, pero Piqueras, de 16 años, siempre estuvo a su rueda. Carpe, por su parte, tuvo que remontar desde la décima plaza y lo hizo de forma veloz, ya que se enganchó al dúo de cabeza para convertir en una lucha de tres la Red Bull Rookies Cup.

En meta entraron los tres pilotos separados por menos de 200 milésimas de segundo, a 74 Ángel Piqueras y a 182 Carpe, que es segundo en la clasificación general del campeonato con Quiles en la cuarta plaza.

«Fue una muy buena carrera, con buen ritmo. Cuando vi que teníamos bastante diferencia con el grupo principal, disminuí un poco la velocidad para dar un descanso a los neumáticos, pero aumenté el ritmo nuevamente cuando la brecha se cerró. Tenía bastante confianza. En la última vuelta sabía que lo iba a intentar Piqueras, así que me preparé para la mejor salida en la recta de meta. El único problema fue que estaba en el lado izquierdo y no estoy acostumbrado a frenar allí, así que no tenía mi referencia habitual, frené muy mal y me pudo adelantar, aunque finalmente le superé», explicó Quiles.