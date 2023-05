Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Mutua Madrid Open. Su pase lo aseguró este domingo al ganar con solvencia al búlgaro Dimitrov. El murciano dejó atrás las dudas que marcaron su puesta en marcha en el torneo y que le obligaron a agotar los tres sets frente el finlandés Emil Ruususvuori y mostró una notable mejoría ante Dimitrov, al que ganó en una hora y 30 minutos (6-2 y 7-5).

El número dos del mundo logró su séptima victoria seguida en tierra para prolongar sus expectativas en la Caja Mágica, donde compite por tercera vez. Ganador este año en el Masters 1.000 de Indian Wells, Barcelona y Buenos Aires, jugará en carta ronda ante Zverev, que ganó previamente al francés Hugo Grenier por 6-1 y 6-0.

"Ha sido un partido muy completo, con muy buenas sensaciones. No he perdido mi esencia y he dominado casi todo el rato. Me da mucha confianza para lo que viene", dijo Alcaraz, que no siente presión.

Sobre el duelo ante Zverev, al que ya ganó en la final de Madrid el pasado año, el murciano señalaba que "va a ser diferente al año pasado. Ha pasado por encima del rival. Todos saben cómo es Zverev, lo gran jugador que es y los golpes que tiene. Voy a intentar hacer el mejor partido y tengo ganas de medirme contra él".

Ese duelo ante Zverev ya tiene fecha y hora. Se jugará este martes no antes de las cuatro de la tarde. La organización, sabiendo que Alcaraz tiene preferencia por jugar temprano, ha complacido al murciano, que abrirá la jornada de la tarde como ya hizo en su debut. El partido de octavos de final podrá ser seguido en directo y en abierto en Teledeporte, que está ofreciendo los encuentros del torneo madrileño.

"Jugar de noche es diferente. No me desagrada, pero mirando por mí prefiero por el día, por los horarios. No me disgusta en cualquier caso, pero prefiero de día", puntualizaba este mismo domingo, tras abrir la sesión de noche.