En su corta, pero intensa historia, el Fútbol Club Cartagena ha vivido varios momentos en los que su afición ha demostrado estar a la altura de las más grandes de España. El ascenso de Alcoy, con más de 1.000 aficionados; la invasión de Nueva Condomina con cerca de 8.000; o la fiesta en el Camp Nou con unos 1.600 son algunos ejemplos de los mejores desplazamientos por número de aficionados y por el significado de los partidos. El de ayer hasta Albacete con más de 1.200 albinegros se coló directamente entre las actuaciones más destacadas de la afición cartagenerista por los mismos motivos: la cantidad de personas movilizada fue la más importante de los últimos años y la ocasión lo merecía.

Se jugaba el Cartagena entrar en un play off muy disputado a costa del Albacete en territorio comanche y a sólo cuatro jornadas para el final de la temporada. El equipo no logró su propósito en el césped, pero no fue por falta de apoyo. Desde que se supo que el partido sería trascendental, la parroquia albinegra se volcó con los suyos para estar presente en la capital manchega y empujar desde la grada: se vendieron todas las entradas disponibles y un segundo pedido al club local para acoger más aficionados hacía presagiar un desplazamiento histórico. Así fue. Tanto, que si el cuadro de Luis Carrión sigue vivo, parte del mérito la tiene su afición.

El respeto entre ambas aficiones marcó la jornada, que comenzó con el desembarco en Albacete por la mañana. Tras la comida, que también sirvió como momento de hermanamiento con la afición albaceteña, los albinegros se desplazaron hasta el hotel de concentración del equipo para recibir a los jugadores antes de montar en el autobús que les llevaba hacia el campo. Entre bengalas y vitores la afición motivó al equipo y le preparó para lo que venía.

Con la marcha de los jugadores, los cartageneristas procesionaron juntos hacia el estadio en una travesía de a penas 900 metros arropados por una pancarta en la que se podía leer la frase ‘Un pasado de historia, un futuro de gloria’. La espera hasta el partido se amenizó por la fan zone habilitada por el Albacete a tal efecto y, una vez dentro del estadio, la afición se convirtió en el jugador número doce.

Animó desde la salida de los jugadores al campo -himno a capela incluido-, durante todo el encuentro y muchos minutos después y fue partícipe del choque desde fuera en un plano mental casi tan importante como el futbolístico. Con el mal comienzo de su equipo, no se vino abajo la afición visitante y tampoco con el tempranero gol del Albacete en inferioridad numérica. Apretó en la adversidad para convertir las dudas de los futbolistas en confianza hasta que llegó el gol del empate.

Poveda llevó al éxtasis a la grada albinegra, que celebró con rabia el tanto. Por un momento, 1.200 aficionados silenciaron a más los más de 15.000 albaceteños que copaban las gradas a sabiendas del significado de ese gol. Lo que juntos habían logrado, afición y jugadores, significaba en un primer momento esperanza por lograr la victoria que finalmente no se dio y, certificado el empate, supuso continuar en la pelea por el play off.

A falta de cuatro jornadas para el final, el Cartagena tiene el mayor reto de su corta pero intensa historia. Alcanzar la promoción de ascenso por primera vez y soñar con llegar a Primera. La afición jugará seguro un papel primordial frente al Burgos y Las Palmas en casa y quién sabe si también en Zaragoza y Santander. Si los resultados acompañan, el Cartagena tiene por seguro que su afición va a dar la talla.