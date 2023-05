Un duelo con pinta de final y con aire de revancha acaparará la sesión de mañana martes en la búsqueda de los cuartos. La reedición de la final del año pasado, la que disparó definitivamente la proyección del murciano se repite ahora, pero en la cuarta ronda del Masters 1.000 madrileño. Una revancha para Zverev, apabullado en el partido por el título que tiene ocasión de enmendar.

Pasó por encima del francés Hugo Grenier el tenista germano, al que arrolló por 6-1 y 6-0. Salió airoso de su cita ante Dimitrov también Alcaraz, que tardó hora y media en solventar el compromiso frente a uno de los tenistas con más talento del circuito que dejó atrás sus mejores momentos. No firmó el marcador que su rival del martes, pero hizo suyo un registro solvente que delata un duelo sin sobresaltos.

Porque ya el primer juego advirtió un panorama diferente al del primer día. Alcaraz rompió el saque del búlgaro de entrada, consolidó la ventaja y ya fue con el viento a favor a lo largo del parcial. Con tranquilidad, solvencia, con comodidad ante un adversario sin soluciones ante el ímpetu del murciano.

Nada que ver el inicio ante Dimitrov con el sufrimiento del partido contra Ruusuvuori. «Aprendo de lo que hago mal y había cosas que mejorar después del primer partido. Teníamos claro que había que salir a disfrutar y hacer el juego que sabemos hacer, sonreír y disfrutar», dijo después, sobre la pista, el jugador murciano.

Mejoró Dimitrov en el segundo set. A sus 32 años hace tiempo que no resalta en el circuito. No juega una final, en Rotterdam, desde hace un lustro el búlgaro, que llegó a ser el tercer tenista del mundo y que no levanta un trofeo desde 2017, su mejor año. Con éxitos en el Masters 1.000 de Cincinnati y las Finales ATP, sus premios de más valor.

Resistió más Dimitrov en el segundo set. Incluso tuvo la manga de cara para alargar el partido cuando por primera vez hizo ‘break’, se situó con 4-2 y el saque de su lado. Sin embargo, no dio pie el español, que pronto enmendó el panorama e igualó (4-4). Después, Alcaraz aprovechó la ocasión, aceleró, rompió en el undécimo y preparó el set para la victoria.

Fue el segundo triunfo de Alcaraz ante Dimitrov, tras el del Masters 1.000 de París del pasado año. «Prima ganar sobre el divertir. Me encanta jugar al tenis, pero tengo ese gen ganador y quiero ganar de cualquier manera y eso es lo que intento. Hay que buscar la manera de ganar», dijo Alcaraz.

El número dos del mundo espera ahora a Zverev. Palabras mayores. El alemán, uno de los mejores del circuito, aún en búsqueda del momento que disfrutó en tierra antes de su lesión en Roland Garros, afina su puesta a punto en Madrid. Arrolló a Grenier en 58 minutos. Ahora aspira a la revancha.

El malorquín Jaume Munar, que la semana pasada fue eliminado en primera ronda de Barcelona por el italiano Matteo Arnaldi, se tomó la revancha en Madrid al vencerle por 3-6, 6-3 y 6-1 y clasificarse así para los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid. Es la mejor actuación del mallorquín en seis apariciones en la Caja Mágica, tres en el cuadro principal, en el que hasta esta edición nunca había ganado un partido.

Arnaldi, procedente de la fase previa y responsable de la principal sorpresa hasta ahora en el torneo al eliminar al cuarto jugador del mundo, el noruego Casper Ruud, salió dispuesto a prolongar su buen momento y se llevo el primer set sin que Munar ofreciese gran resistencia.

Pero el balear, en el puesto 88 de la ATP, jugó dos mangas de alta intensidad, mientras su rival se desinflaba y perdía seguridad. El tercer set fue un paseo de Munar, que solo dudó en el momento de cerrar el partido, cuando con 5-1 y al resto desperdició cinco bolas de partido antes de hacerse con la definitiva.

Quien no corrió la misma suerte fue Roberto Bautista, que cayó eliminado por el ruso Karen Khachanov, décimo cabeza de serie, por 7-5, 4-6 y 6-3 tras vencer la férrea resistencia de su rival. Fueron casi tres horas de juego en las que el español intentó esquivar la derrota con puntos de enorme talento y con una lucha hasta el límite de sus fuerzas físicas.

Los antecedentes no eran claros: Bautista había ganado en seis de ocho enfrentamientos, incluidos los tres últimos, pero Khachanov se había impuesto en los dos encuentros sobre tierra. Como cabía anticipar, el partido fue de alternativas continuas.

Además, el ruso Andrey Rublev puso el pie en los octavos de final con un partido más igualado de lo que indica el marcador, 6-2 y 7-5, ante el japonés Yoshihito Nishioka, un jugador voluntarioso que no permitió ningún despiste al quinto cabeza de serie.

En el cuadro femenino de dobles, Paula Badosa y la estadounidense Bethanie Mattek-Sands derrotaron por 6-3 y 6-1 a las chinas Yifan Xu y Zaosuang Yang, octavas cabezas de serie, en octavos de final del cuadro de dobles del torneo de Madrid.

Tras su gran victoria individual del sábado ante la estadounidense Coco Gauff, Badosa saltó a la pista para seguir avanzando en los dobles, en los que ya suma dos triunfos. La jugadora catalana se enfrentará hoy a la griega Maria Sakkari por una plaza en los cuartos de final del cuadro individual.