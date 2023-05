Mallorca y Athletic Club han resuelto con empate 1-1 en Son Moix un partido que era clave para situarse más cerca de sus respectivos objetivos en LaLiga: la permanencia y Europa.

Kang In Lee marcó para los mallorquinistas y Iñaki Willliams empató tras un polémico penalti en el tiempo de descuento, muy protestado por los bermellones.

Los equipos de Javier Aguirre y Ernesto Valverde suman un punto cada uno, que no colma las aspiraciones de bermellones y rojiblancos, y cuyo valor lo determinarán los resultados que consigan en las próximas jornadas.

Los mallorquinistas siguen a las puertas de asegurar matemáticamente la categoría, ya que, según el "Vasco" se necesitan 42 puntos -suman 41- "para estar tranquilos" en las siete jornadas que restan para el final del campeonato.

Los "leones" del "Txingurri" Valverde mantienen el pulso por entrar en la zona europea con las tablas en Palma, pero tienen trabajo por delante.

El entrenador cacereño salió con todo en un escenario donde cayeron Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal, entre otros equipos, pero del cuál han volado 26 de los 51 puntos en juego en 16 partidos tras la derrota de este lunes.

Aguirre, por su parte, había avisado del peligro que entrañaba recibir a un Athletic jugándose parte de su futuro en las competiciones europeas. Por ello, no se guardó ningún as en la manga, como lo hizo la jornada pasada al dar descanso al surcoreano Kang In Lee y al kosovar Vedat Muriqi.

El Mallorca se fajó ante un rival que le puso las cosas muy difíciles.

Los dos equipos priorizaron evitar los errores en la primera parte, que fue igualada, pero con contadas llegadas a las porterías defendidas por Predrag Rajkovic y Julen Aguirrezabala, titular bajo los palos sustituyendo a Unai Simon.

El respeto mutuo entre dos equipos que se jugaban puntos muy importantes imperó en la soleada tarde mallorquina; jugadores decisivos en la zona atacante, como Iñaki Williams y Gorka Guruzeta en el Athletic, Kang In Lee y Vedat Muriqi por parte del Mallorca, dispusieron de pocos balones.

Más activo estuvo Lee, pero sus incursiones no tuvieron recorrido ante un bloque defensivo visitante muy sólido.

La oportunidad más clara fue de los bermellones con un remate del central eslovaco Martin Valjent en el área del conjunto bilbaíno que estuvo muy cerca de batir a Aguirrezabala.

Valverde reforzó su ataque dando entrada a Nico Williams por Guruzeta en una segunda parte mucho más dinámica, jugada a tumba abierta en busca del triunfo por mallorquinistas y "leones".

Las ocasiones de gol se sucedieron: el Athletic pidió penalti por unas manos de Martin Valjent, pero el VAR, tras estudiar la acción, no apreció la falta máxima; Aguirrezabala salvó a su equipo al despejar un balón al que llegaba Muriqi tras un error de Daniel Vivian, y poco después Amath Ndiayé estrellaba un disparo en el larguero.

Fue la jugada previa al gol de Lee, el sexto de su cuenta particular, y que ya había marcado un doblete en el triunfo ante el Getafe.

El surcoreano enganchó un disparo mordido que se coló en la portería del conjunto vasco sin que Yeray y Aguirrezabala, ambos trastabillando, pudieran hacer nada por evitarlo.

Nico Williams fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa bermellona desde que entró al terreno de juego. De sus botas salieron las jugadas más peligrosas para la portería balear, en unos minutos intensos, en los que el Athletic agotaba todos sus recursos en busca de la igualada.

El empate de los "leones" llegó en el tiempo de descuento en una jugada embarullada, en la que el colegiado decretó penalti en medio de las encendidas protestas de los mallorquinistas y de todo el estadio.

Ruiz de Galarreta desvió con el brazo un remate de Raúl García poco después de que los jugadores locales reclamaran una falta previa que el colegiado no apreció como tal.

El empate deja a medias al Mallorca y Athletic que tendrán que seguir luchando para conquistar sus respectivos objetivos.