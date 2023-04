Si tan solo se echa un vistazo al marcador parecería que el partido del UCAM Murcia CB ayer fue un mero trámite. Una victoria fácil ante el colista de la Liga Endesa, ya descendido de forma matemática, que le permite conservar todas sus opciones por conquistar la novena plaza a falta de cuatro jornadas para que concluya la temporada (83-64). Pero no ocurrió así.

Después de unas jornadas de progresión y evolución en su juego, el conjunto universitario se volvió atascar en ataque. No estuvo nada cómodo ante la defensa planteada por el Carpus Fuenlabrada, buscando el dos contra uno en un jugador vital en este cambio, como Chris Chiozza, y Thad McFadden, y tampoco encontró el acierto necesario para paliar esas dificultades. Sufrió más de lo esperado en una primera mitad marcada por un parcial de salida de 3-11, y tuvo que esforzarse al máximo ante un equipo madrileño que aguantó el tipo en el Palacio durante algo más de 25 minutos.

Porque no fue hasta el tramo final del tercer cuarto cuando 10 puntos de Nemanja Radovic y la aparición de McFadden desde el triple, rompieron definitivamente el encuentro a favor de los universitarios para así poder sumar su decimotercera victoria de la temporada y colocarse en una buena posición para pelear por esa novena plaza que le otorgue de nuevo un billete para disputar la Basketball Champions League la próxima temporada.

Afrontará ahora el UCAM una semana clave para mantenerse con todas las posibilidades abiertas a optar a repetir presencia en la competición europeo al tener que visitar este miércoles al Lenovo Tenerife (21.30 horas, Movistar +), precisamente uno de los candidatos a hacerse con el título en esta misma edición en la Final Four de Málaga, y también tener que desplazarse el domingo hasta Lugo para medirse al Río Breogán (12.30 horas, Movistar +), un rival directo en esa misma lucha, por lo que el resultado de ese partido puede acabar marcando el devenir de las otras dos jornadas. Además, los universitarios también buscarán en esos duelos su primera victoria como visitantes desde que arrancase la segunda vuelta en la ACB.

Por eso buscará comenzar el UCAM con buen pie esos dos partidos, algo que le ha lastrado en sus duelos fuera, y que ayer volvió a suceder. Estaba avisado de la amenaza de un Carpus Fuenlabrada que jugaba sin presión al descender matemáticamente la pasada jornada, sin embargo, no pudo frenar a su rival en los primeros cuatro minutos y medio con un parcial de 3-11. La presión del equipo madrileño creó muchos problemas al conjunto universitario, forzando pérdidas e impidiendo encontrar la mejor solución en ataque. No estaba acertado cara al aro UCAM y tampoco en la toma de decisiones, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto. Cambió poco el guión, ya que Juan Fernández continuó añadiendo puntos a su casillero y la única vía para mantenerse cerca en el UCAM fue James Anderson (7-13). Hasta cinco pérdidas sumó el equipo de Sito Alonso en ocho minutos, lo que permitió al Fuenlabrada seguir encadenando parciales que rompieron definitivamente el marcador en este cuarto (9-20). Después de probar con Chiozza y Bellas en la dirección, Adronikashvili entró en pista para buscar otras opciones aunque eso no permitió recortar la distancia (12-23).

La falta de acierto desde el perímetro del UCAM, al no anotar ningún triple en sus siete intentos, lastró al conjunto universitario y Samar consiguió el primero del partido para hacer la herida más grande (14-26). Chiozza rompió la mala racha anotando el primer lanzamiento de tres, aunque continuaron los problemas para encontrar la fluidez y el juego colectivo. Aún así, logró dar con la tecla en defensa para evitar que el Fuenlabrada se fuera y dio un mordisco al marcador antes del tiempo muerto de Quintana (20-27). A cinco minutos para el descanso, el UCAM continuaba buscando chispazos para remontar en lugar de la fluidez en el juego, por lo que mantuvo algunas decisiones precipitadas en su ataque (20-28). El Fuenlabrada ahogó a Chiozza con el dos contra uno planteado en defensa, y gracias a eso aguantó en una primera mitad al que al UCAM solo le quedó el consuelo de marcharse a los vesutarios cerca en el marcador (28-34).

Inició el UCAM la segunda mitad con un triple de Anderson y un mate de Pustovyi que le permitieron reaccionar y abrir un partido totalmente distinto (33-34). Las canastas del pívot y de Radovic permitieron al equipo murciano dominar el marcador por primera vez en el partido (37-36), aunque poco duró debido al triple de Lewis y una canasta de Horton (39-43). La dinámica empezó a ser preocupante después de que Lewis consiguiera una canasta fácil sin posición para hacer el 41-45 a falta de tres minutos para finalizar el cuarto, y tan solo Nemanja Radovic era capaz de mantener con vida al UCAM. De hecho, el propio ala-pívot pudo conseguir un resultado más favorable si llega a estar más acertado desde el tiro libre. Fue Radovic el que finalmente empató el partido y un triple de McFadden parecía ser la reacción definitiva que necesitaba el conjunto murciano al ponerse por delante y provocar el tiempo muerto de Quintana (48-45). El Fuenlabrada no bajó los brazos y obligó a seguir esforzándose al máximo a un UCAM que celebró triple de Jelínek que le dio mucho oxígeno. Oxígeno e impulso para que dos triples más de McFadden acabase rompiendo el marcador a favor del UCAM (58-49).

Un parcial de 7-0 de salida en el último cuarto permitió al UCAM contar la distancia necesaria para no correr más riesgos y apagar a un Carpus Fuenlabrada que ya no consiguió contestar (65-49). El equipo madrileño siguió acumulando minutos sin poder anotar al toparse con un UCAM que ya tenía tomada la medida al partido y puso la velocidad de crucero (68-50). Tomás Bellas y Radovic ampliaron la ventaja y el cuadro murciano se dedicó a mantener esa inercia hasta cerrar la victoria para mantener en una buena posición en su ‘sprint’ final de la temporada por alcanzar la novena plaza y poder sellar así un billete para Europa la próxima temporada (83-64).

Los cuatro mil espectadores que acudieron ayer al Palacio de los Deportes al encuentro entre el UCAM Murcia y el Carpus Fuenlabrada sufrieron las consecuencias de la climatología que se sufrió ayer en Murcia. La rotura del aire acondicionado marcó el inicio de la temporada para los equipos que albergan sus partidos en el Palacio de los Deportes, y ayer, en un día en el que se alcanzaron los 35 grados, volvió a complicar las condiciones para todos los asistentes.

Al calor sofocante que sufrieron tanto los deportistas profesionales como los asistentes, se sumaron más tarde las tradicionales goteras en la instalación deportiva ante el temporal de lluvia que afectó a la ciudad durante unas horas.

La grada, determinante

Por su parte, Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, destacó el papel del público en la victoria. «Sabíamos de la dificultad que nos íbamos a encontrar y, ante ellos, que no tienen la presión de ganar o perder, nosotros empezamos sin acierto y sin ritmo, pero el público animó y, aunque nos fuimos seis abajo al descanso, sentimos el calor de la afición. Luego jugadores como Radovic, Bellas, McFadden, Sakho... engancharon con la grada, que fue un factor determinante», dijo el técnico.