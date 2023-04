El Real Murcia inicia esta tarde (18.00 horas, InsSportsTV) la primera de las últimas cinco jornadas que restan en el calendario de la Primera Federación con el objetivo de conservar su posición de play off. O al menos certificarla de forma matemática lo antes posible. Algo que parece complicado debido a la igualdad que reina, y que ha reinado, durante toda la temporada en la lucha por las posiciones de privilegio. Además, pese a que la distancia con el liderato es de 9 puntos tras el empate de ayer el Eldense ante el UD Logroñés, y quedan 15 por disputarse, el Real Murcia no quiere dejar de mirar a esa primera posición que otorga el ascenso de manera directa hasta que las matemáticas no digan lo contrario. Además, el triunfo del Barcelona Atlétic ayer ante Osasuna Promesas (1-0) le sitúa con cinco puntos de renta sobre los granas, que afrontarán el choque en zona de play off gracias a que la Real Sociedad B sólo empató frente al Cornellá (1-1).

Así que, para que todo esto ocurra, lo primero que deberá hacer será vencer al Intercity en la Nueva Condomina para perder su posición de privilegio en esta batalla de posibles combinaciones y posibilidades. Una de las principales incógnitas será el once que planteará Mario Simón para afrontar este choque. Y es que el técnico grana no puede contar ni con Alberto Toril, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, ni con Dani Romera por lesión. Por lo que Andrés Carrasco tiene todas las papeletas para volver a ser titular al ser el único delantero disponible para el choque. Esa sería la opción más natural, porque la otra vía sería apostar de nuevo por Dani Vega como máxima referencia ofensiva. Rol que ya desempeñó el jugador extremeño en algunos encuentros de la primera vuelta, cuando Simón no contaba en su plantilla ni con Romera ni Toril. Joao Costa, ya recuperado de sus problemas físicos, también podría regresar a la portería en lugar de Miguel Serna. Y también podría volver al centro del campo Ale Galindo, para tratar de dar aire fresco a esa posición tras la derrota ante el Atlético Baleares y el empate frente al Osasuna Promesas. No podrá fallar otra vez el Real Murcia en casa y en otro partido en el que se espera una gran entrada tras la promoción de venta de entradas para abonados a tres euros. El conjunto grana deberá hacer frente a ese ‘miedo escénico’ y meterse en el bolsillo tres puntos importantísimos de cara al último mes de competición. No lo tendrá nada fácil, ya que el Intercity visita la capital del Segura con la intención de sumar un triunfo que también sería vital para escapar de la zona de descenso. Además, en este partido se vivirá el regreso de Miku a la Nueva Condomina después de su salida el pasado 2 de febrero. El delantero venezolano sufrió una lesión grave en su primer encuentro con el Intercity, al sufrir varias fracturas en la cara, y en las dos últimas ha participado como titular en el conjunto alicantino. También habrá otro reencuentro en los banquillos, ya que el Intercity, tras el despido de Gustavo Siviero, está dirigido ahora por un Alejandro Sandroni con un amplio currículum en la Región tras su paso por el Real Murcia Imperial y por el Yeclano Deportivo.