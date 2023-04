No pudo superar el Fútbol Club Cartagena al Albacete en el Carlos Belmonte y la sensación que queda en la parroquia albinegra es la de haber perdido una oportunidad única. Única por el momento de la temporada que es, porque se puso de cara y porque nunca se sabe cuándo volverá a pelear el cuadro albinegro por un play off a Primera División con la fortaleza con la que lo está haciendo esta temporada. El partido -ya avisó Luis Carrión- no era definitivo. Aún quedan por delante cuatro jornadas en las que puede pasar de todo y el empate mantiene la distancia salvable, pero el Cartagena tuvo la sexta plaza en la mano y la dejó escapar.

Con un hombre más desde el minuto 20, los albinegros se vieron sorprendidos por el buen hacer de un Albacete que dio un paso adelante, marcó y no dejó de atacar. Los cambios de Carrión al inicio de la segunda mitad funcionaron, pero sólo aportaron argumentos hasta el empate y el Cartagena se quedó corto en el tramo final. Llegó a cuentagotas y sin claridad para terminar firmando un empate que sólo le sirve para mantenerse agazapado a la espera de un fallo que aprovechar. El inicio de partido estuvo a la altura de la expectación generada y el Cartagena, que puso la pelota en juego, dejó claras sus intenciones desde la primera jugada con la que llegó a la portería albaceteña sin fortuna en el centrochut de Jairo. En los primeros minutos, se establecieron dos roles diferenciados con un conjunto visitante que buscaba elaborar fútbol desde atrás y manejar la pelota y un equipo local que intentó hacer daño a la contra con un juego más directo. La igualdad marcó el primer cuarto de hora sin más acercamientos que varios saques de esquina y algún centro sin peligro hasta que el partido entró en una fase de locura absoluta. Tuvo una buena ocasión el Cartagena gracias a la presión de Jairo arriba y su dejada para Ortuño, que sacó un tiro rozando el palo largo tocado por un defensor. El saque de esquina, mal ejecutado, generó una nueva contra del Albacete que pudo poner por delante al cuadro manchego cortada in extremis por Calero, pero el guion terminó de romperse con la rocambolesca jugada que pasó del 1 a 0 del Albacete a la anulación del tanto y la expulsión de su jugador Djetei por mediación del VAR. Peleó el central un balón dividido con Pêpê entrando peligrosamente con la plancha y pisando al portugués. Tras la falta, que Hernández Maeso no apreció a pocos metros, los locales salieron a la contra gracias al gran balón al hueco de Manu Fuster que puso a correr a Dani Escriche. Al primer toque y ante la mala salida de Escandell, el delantero definió raso ajustado al palo para hacer el gol. No obstante, tras la celebración y con Pêpê en el suelo, Ocón Arráiz avisó desde el VAR al colegiado para la revisión de la jugada: el plantillazo era claro y la roja merecida. Djetei se marchó a la ducha entre lágrimas, consolado por sus compañeros, y el tanto fue anulado. Lo que no esperaba el central camerunés ni nadie presente en el Carlos Belmonte era que los manchegos desplegaran su mejor fútbol a raíz de la expulsión y que sólo cinco minutos después lograsen el 1 a 0 que sí subió al marcador. Fuster envió una falta muy lejana a Juanma García escorado en banda izquierda y el extremo hizo el resto: controló de forma excepcional el balón en largo y regateó desde el suelo a Jairo, enfrentó a Calero para dejarlo en la estacada y llegó a línea de fondo para poner el balón atrás sobre la llegada de Boyomo. Con todo hecho, el central golpeó a la perfección con el interior de su pie derecho para ponerla en la escuadra haciendo inútil la estirada de Aarón Escandell. A partir de entonces se vio una superioridad albaceteña que generó la incredulidad de ambas aficiones. Con diez futbolistas, los de Rubén Albés embotellaron al Cartagena en su propia área y metieron miedo a los albinegros. El equipo de Carrión quiso mejorar en el tramo final de primera mitad y lo intentó con centros al área, pero no encontró remates claros y el partido se marchó al descanso con las mejores sensaciones en el bando local. Paso adelante tras el descanso La segunda mitad comenzó con novedades en las filas albinegras, ya que Carrión indicó un triple cambio al descanso. Se marcharon Alcalá, Musto y Jairo y entraron Kiko Olivas, Ferreiro y Borja Valle. Aunque no dio resultado inmediato, el equipo empezó a dominar la posesión y, diez minutos después de la reanudación llegó el tanto del empate, obra de Darío Poveda. Encontró el Cartagena lo que buscaba su entrenador con los cambios, se asoció por dentro cerca del área con Pêpê, Ferreiro y Poveda y este último recortó en la frontal para disparar cruzado a la base del palo corto. Golazo para el 1 a 1. A la hora de juego apareció Escandell con su parada protocolaria de cada encuentro. Perdió una pelota peligrosa Calero en la banda y propició el contragolpe blanco. Fuster encontró a Dubasin solo cerca del área y el delantero se acercó para reventarla sobre la línea del área grande. Aarón metió la mano arriba para palmear y salvar a su equipo. Para agotar los cambios, Carrión introdujo a Franchu por el goleador Poveda y a Mikel Rico por el amonestado Pêpê. En los últimos veinte minutos de partido, el ritmo de llegadas bajó drásticamente. Un error de Kiko Olivas en salida obligó a Datkovic a sofocar un fuego en el área y Fuster disparó fuera tras resbalar en el último acercamiento local. El apretón final del Cartagena fue insuficiente para lograr el gol de la victoria y en la última tuvo la mejor el cuadro cartagenerista con una falta lateral botada por De Blasis y peinada por Mikel Rico que salió lamiendo el palo largo. Finalmente, el empate a uno lo deja todo abierto para ambos equipos. El Albacete se mantiene sexto a dos puntos del Cartagena, en séptima posición, que conserva el golaveraje favorable en caso de empate. Tiene que cumplir el Cartagena en las últimas cuatro jornadas ante Burgos, Real Zaragoza, Las Palmas y Racing. El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, analizó el encuentro de su equipo frente al Albacete y lo resumió ante los medios de comunicación tras el pitido final. «Nuestra primera parte ha sido mala, sobre todo a partir de la expulsión porque teníamos ventajas y no las hemos aprovechado. Estábamos lentos con balón y dejábamos facilidad en las transiciones», comentó. «Hemos mejorado un poco en la segunda, aunque tampoco excesivamente. En situaciones de 3 contra 2 por fuera creo que hemos estado algo mejor. No hemos estado del todo bien, pero también ha sido por mérito suyo», añadió el técnico. El catalán explicó que su sensación es la de «oportunidad perdida por la superioridad numérica, pero no por lo visto en el campo porque ellos han estado bien», analizó. «El equipo ha hecho todo lo que ha podido contra un gran rival. Creo que el Albacete ha hecho un auténtico partidazo», expresó. Por último, Luis valoró lo que tiene por delante su equipo, con un tramo final complicado, pero ilusionante frente a Burgos, Zaragoza, Las Palmas y Racing y con la posibilidad de alcanzar al Albacete. «Se presentan cuatro partidos apasionantes. Parece que estaremos ahí con el Albacete y con alguno que venga por detrás. Hemos conseguido ganar el golaveraje y el empate nos da esa posibilidad. Tenemos que seguir peleando porque los dos equipos estamos en una posición que no esperábamos, pero ahora la vamos a pelear y ojalá caiga de nuestra parte», concluyó el entrenador cartagenerista en la rueda de prensa posterior al partido contra el Albacete disputado en el Estadio Carlos Belmonte.