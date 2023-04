El UCAM Murcia disputa hoy uno de los dos derbis que le quedan en este último tramo de la temporada. Los universitarios se desplazan hasta La Manga Club para medirse al Cartagena B, en un encuentro clave para los de Víctor Cea para estar más cerca del objetivo de estar en los play off. El partido se podrá seguir a través de La 7 a partir de las 12:00 horas.

Los universitarios llegan al encuentro en una muy buena zona en la tabla gracias las tres victorias seguidas que cosecharon con la entrada del nuevo entrenador, Víctor Cea. Ahora los azul y dorado se encuentran en cuarta posición con 50 puntos, a tan solo dos del Sanluqueño, que es tercero.

Sin embargo, la pasada jornada, el UCAM Murcia no pudo pasar del empate ante el Granada B. Fue un partido muy disputado y muy intenso. Los de la Universidad Católica llevan sin perder un duelo desde su visita a la localidad nazarí en la ida de la liga.

Tres partidos le quedan al UCAM Murcia para cerrar una vuelta casi perfecta. Los universitarios no conocen la derrota en este 2023, no es un segundo tramo de temporada de diez ya que han acumulado muchos empates, pero no han caído en ningún encuentro. En 13 partidos de la segunda vuelta, los universitarios han empatado en 7 ocasiones y han vencido en otros siete.

El UCAM Murcia saldrá hoy con un once muy similar, por no decir idéntico al que venimos viendo en las últimas jornadas. Pau Torres en portería, Fran Lara y José Cruz en la zaga acompañados de Javi Ramírez y Edu Oriol en los laterales. Mario Abenza y Vicente Romero en el centro del campo, y un poco más adelantado Mario Ramírez, y en el ataque, Isra Cano por la izquierda, Javi Moreno , que vuelve después de su expulsión, por la derecha y en la punta, Rafa Chumbi.

El Cartagena B se encuentra en la décima plaza. El equipo cartaginense viene de ganar uno de sus últimos cuatro encuentros, y fue la jornada pasada ante el Mancha Real, donde el filial se impuso con un 1-3. Necesita vencer para huir de la zona peligrosa.