Primer cuarto

Nadie se esperaba un inicio de así. Estaba avisado el UCAM Murcia de la amenaza de un Carpus Fuenlabrada que jugaba sin presión al descender matemáticamente la pasada joranda, sin embargo, no pudo frenar a su rival en los primeros cuatro minutos y medio con un parcial de 3-11. La presión del equipo madrileño creó muchos problemas al conjunto universitario, forzando pérdidas e impidiendo encontrar la mejor solución en ataque. No estaba acertado cara al aro UCAM y tampoco en la toma de decisiones, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto. Cambió poco el guión, ya que Juan Fernández continuó añadiendo puntos a su casillero y la única vía para mantenerse cerca en el UCAM fue James Anderson (7-13). Hasta cinco pérdidas sumó el equipo de Sito Alonso en ocho minutos, lo que permitió al Fuenlabrada seguir encadenando parciales que rompieron definitivamente el marcador en este cuarto (9-20). Después de probar con Chiozza y Bellas en la dirección, Adronikashvili entró en pista para buscar otras opciones aunque eso no permitió recortar la distancia (12-23).