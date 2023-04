El Alhama ElPozo no pasó del empate ante el Sevilla, en un partido adelantado a la jornada 27. Con este punto no saldrá de los lugares del descenso, pero sigue muy cerca del objetivo. El próximo partido de las azulonas será el próximo sábado a las cuatro ante el Madrid CFF. Quedan tres jornadas para que termine la liga y todo apunta que las alhameñas se van a jugar la permanencia en los dos últimos partidos ante los rivales directos, Sporting Huelva y Alavés. El punto no es malo, pese a que por la urgencia, eran necesarios los tres. El Alhama El Pozo fue de menos a más. Tras una floja primera parte, en la segunda las alhameñas fueron superiores y merecieron los tres puntos.

El Sevilla daba miedo de medio campo hacia adelante con Martín Prieto y Sampedro. Dispuso de dos ocasiones muy claras. La que más, cuando salvó Carmen Fresneda en la misma línea de gol. Lo mejor para el Alhama ElPozo fue que se llegara al intermedio sin encajar gol (0-0). El juego se equilibró en el segundo tiempo. El Alhama ElPozo dio un paso adelante. Daniela Arques seguía dando lecciones en el medio campo, y las llegadas eran más peligrosas. El Sevilla vivía de las rentas y aprovechaba algún error para hacer daño al contragolpe. La mejor ocasión del Alhama ocurrió en el minuto 65. Daniela Arques abrió a la derecha donde Xaxa sacó un centro pasado y allí cabeceó Jade Boho, pero el esférico salió rozando el poste. A falta de cinco minutos, las alhameñas dispusieron de otra gran ocasión, pero Raquel Pinel, dentro del área y libre de marca, disparó mordido muy cerca del poste.