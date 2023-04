Restan cuatro jornadas para que finalice la temporada regular en la Primera Federación y el Real Murcia se encuentra más cerca que nunca de volver a pelear por un ascenso al fútbol profesional. El conjunto grana tiene la opción de alcanzar el primer puesto del grupo II, que le otorgaría el ascenso directo y que se encuentra a ocho puntos cuando tan solo quedan 12 en juego, o sellar su posición de manera matemática entre los cinco primeros clasificados para afrontar un play off por primera vez desde 2018. No obstante, Felipe Moreno aseguró ayer que todas «las opciones siguen abiertas».

«Seguimos teniendo en la cabeza ser primeros, mientras que salgan los números no vamos a borrar eso de la mente. Cuando los números no den, pues pensaremos en alcanzar el segundo puesto», afirmaba el consejero delegado del Real Murcia a los medios tras su encuentro en los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante. El Real Murcia se deberá enfrentar al Amorebieta y Eldense, lo dos primeros clasificados, en las tres últimas jornadas. «Veo al equipo totalmente motivado y con todas las opciones abiertas. Además, la plantilla siempre ha pensado así también. Es cierto que llevamos dos partidos sin ganar, pero lo del Baleares fue una desgracia porque regalamos un gol y es difícil remontar en esta categoría cuando vas por detrás, y ante el Osasuna Promesas metimos dos goles y nos encontramos con tres palos, así que no ganar fue un poco de mala suerte», comentó.

El Real Murcia se enfrenta el domingo, a las 18.00 horas (Insports TV), al Intercity en la Nueva Condomina en un partido que puede se trascendental para el devenir de las últimas jornadas, ya que cualquier traspiés puede dejarle fuera de la zona de play off a falta de tres jornadas. Se espera de nuevo una magnífica entrada, después de la promoción en la venta de entradas en la que los abonados pueden retirar localidades por tres euros, y Felipe Moreno confía en que se logre un buen resultado. «Estoy convencido de que vamos a superar la cifra del último partido, no solo lo pienso, sino que me he apostado que vamos a alcanzar los 22.000 espectadores. Ojalá podamos ascender de forma directa, pero si tenemos que disputar finalmente el play off, los jugadores van a conocer lo que supone afrontar un partido en un estadio con esa afluencia. Pienso que es muy importante no tener ese miedo escénico y que sean los contrarios los que se tengan que enfrentar a eso», dijo Moreno.

«Ningún problema» con Ramos

Preguntado por su relación con Agustín Ramos, quien no acudió a la última Junta Extraordinaria de Accionistas y se desconoce si todavía ha aceptado asumir el cargo de presidente institucional que se diseñó para el de Abarán, Felipe Moreno volvió a ser conciso. «Estuvimos comiendo el pasado miércoles, y le vi bien. Nunca tengo ningún problema con Agustín Ramos, ni él conmigo. El pacto que hicimos fue que se quedaran dos de sus consejeros y ahí están. Con él está perfecto el tema. A mí me gustaría que él fuera el presidente del equipo en Primera División», aseveró.

La pasada semana el club grana efectuó el pago de 1.200.000 millones de euros tras el acuerdo alcanzado con la Seguridad Social para poner fin a los embargos y hacer lo mismo con Hacienda será el siguiente paso. «De momento tenemos su palabra de que no nos van a embargar. Confío de que antes de que acabe el mes de mayo lo tendremos que cerrar, pero tenemos el compromiso serio de que podemos contratar publicidad y demás asuntos sin que nos embarguen», comentó y añadió que «estamos avanzando en todos estos asuntos, pero son temas algo más jurídicos».