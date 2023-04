El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Cartagonova para analizar el choque de mañana sábado frente al Albacete en el que su equipo se juega gran parte de las opciones de entrar en play off a final de temporada. El catalán ha admitido la gran expectación, pero ha restado importancia a esa circunstancia en el plano futbolístico. "Se percibe un ambiente bonito, de partido bonito con dos aficiones que se tienen su respeto y que van a animar a su equipo. A los jugadores no le he dicho nada muy diferente a otras semanas porque lo realmente importante es lo que pase dentro del campo y no lo que rodea al fútbol", ha afirmado.

Luis es consciente de la importancia del encuentro, aunque reitera que la temporada no termina mañana. "En este momento es el partido más importante. Si conseguimos ganar, el siguiente será el más importante porque cada vez queda menos y si nos metemos dentro de cinco semanas, los que vienen serán los más importantes. Tenemos que tener ambición", ha expresado. "Nos enfrentamos a un buen equipo", ha manifestado para matizar inmediatamente después que sus jugadores "tendrán que hacer cosas que ya han hecho en otros partidos", ha asegurado. Sobre el rival, Carrión ha destacado lo bien que explota las virtudes de cada jugador. "Es un equipo que tiene buena estructura de juego. Está bien trabajado por su entrenador y ha encontrado la mejor versión de cada jugador. Eso tiene un mérito grande por parte de Rubén [Albés]", ha comentado. El preparador cree que ambos equipos son "similares" y han mantenido una trayectoria parecida durante el año. "Ambos tenemos mucha ilusión, nos ha costado llegar hasta aquí pasando momentos mejores y peores y me alegraría que a los dos nos vaya bien. Parece que seremos los que peleemos el play off por como está la clasificación", ha explicado. Después de subrayar nuevamente la fiesta del fútbol que se vivirá con el lleno en el Carlos Belmonte y el desplazamiento de más de mil aficionados albinegros, Luis ha deseado brindar una victoria a los suyos. "El Albacete también se ha portado bien dando más entradas, la Federación de Peñas ha hecho un buen trabajo por los demás y cada aficionado va a ir con la ilusión de vernos ganar. Ojalá sea así", ha apuntado. Por último, Carrión ha repasado el estado físico de su plantilla confirmando el regreso de Kiko Olivas y la ausencia de Óscar Ureña. "Ahora ya todo el mundo está bien y nadie se queja", ha comentado entre risas. "Kiko Olivas llegará para el partido de mañana y Ureña la semana que viene podrá entrar en convocatoria. Han ido muy bien las dos lesiones por el buen trabajo de los servicios médicos", ha concluido.