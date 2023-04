El Alhama ElPozo y el Sevilla se enfrentan esta tarde, a las 20.00 horas en el campo José Kubala, cuando tan solo restan cuatro jornadas para que finalice la temporada en la Liga F.

El conjunto alhameño, tras desatarse la polémica por supuestos insultos y vejaciones a las futbolistas, llegan de perder por la mínima ante el Athletic el pasado viernes mientras que el Sevilla se encuentra más descansado, puesto que debía jugar ante el FC Barcelona, pero al estar este compitiendo en Champions no se disputó ese encuentro.

Las locales son vicecolistas con dieciocho puntos, a solo dos de la permanencia, mientras que el Sevilla ocupa el puesto siete con treinta y cinco con un partido menos. Los temas extradeportivos del conjunto azulón están algo más calmados, a la espera de acontecimientos.

De hecho, el técnico, Randri García, ofreció ayer la habitual rueda de prensa previa al partido y no quiso entrar en nada que no fuera el partido de esta tarde ante el Sevilla. «Hay que dejar trabajar a la justicia, pero a día de hoy, no tengo notificación de ninguna denuncia. Con respecto al partido del Sevilla, sabemos la dificultad que supone enfrentarnos a un gran equipo muy bien trabajado y con jugadoras diferenciales. Recuperamos a Aldrith y a Jade Boho. Si somos capaces de ofrecer nuestra mejor versión y con el apoyo de nuestra afición, la victoria se puede quedar en casa», explicaba el entrenador del Alhama ElPozo a los medios de comunicación.

En la primera vuelta, el Sevilla ganó al equipo murciano por 2-0. Una vez finalizado el choque ante las sevillistas, el Alhama El Pozo se centrará en preparar su próximo encuentro del 6 de mayo ante el Real Madrid. Será el primero de tres duelos claves en la lucha por la permanencia para el Alhama ElPozo, ya que después se deberá medir al Sporting Huelva, que actualmente se encuentra a tan solo dos puntos de distancia y fuera de la zona de peligro, para después poner el punto y final a la temporada en casa de un Alavés que ahora mismo cierra la clasificación con los mismos puntos que la plantilla que dirige el técnico Randri García.