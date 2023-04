El UCAM Murcia CB afronta este sábado la primera de las últimas cinco jornadas que restan en el calendario de la Liga Endesa, y que pueden marcar su posición definitiva en la clasificación. El objetivo del conjunto universitario es conseguir de nuevo un billete que le permita disputar la Basketball Champions League el próximo curso. Y para ello debe mirar hacia al noveno o décimo puesto para asegurarse ese trampolín hacia Europa. Los de Sito Alonso deberán repetir la fórmula del pasado curso, cuando finalizaron en la décima plaza con 16 victorias. Todo apunta que las cifras para lograrlo sean muy similares, por lo que el margen de error es muy corto para un UCAM que todavía no ha conseguido ganar lejos de casa en toda la segunda vuelta.

Sin embargo, el conjunto universitario cuenta a su favor con un calendario que le ha reservado dos duelos directos ante dos rivales que actualmente se encuentran inmediatamente por encima en la clasificación, por lo que esa puede ser la baza para el UCAM de cara a este último ‘sprint’ en la pelea por Europa. Para que todo esto funcione, los de Sito Alonso no pueden fallar este sábado en el Palacio de los Deportes (18.00 horas, Movistar +) ante un Carpus Fuenlabrada ya sin opciones matemáticas de permanencia en la Liga Endesa. Se da la circunstancia que los duelos de sus rivales (Breogán, Bilbao y Obradoiro) no son del todo cómodos al medirse a equipos en la pelea por cerrar los puestos de play off y también por la permanencia al medirse a Baskonia, Manresa y Valencia Basket, respectivamente. Por lo que los universitarios pueden salir bien parados esta jornada, dependiendo del resto de resultados.

Será entonces cuando, a partir del miércoles 3 de mayo, llegue la primera prueba de fuego al afrontar dos partidos consecutivos lejos del Palacio de los Deportes, el talón de Aquiles de los de Sito Alonso toda esta temporada. Primero para visitar ese día a un Lenovo Tenerife que afrontará días más tarde la Final Four de la Champions, y después para disputar su primer duelo directo ante un Río Breogán -el próximo 7 de mayo- que actualmente es el noveno clasificado con 13 triunfos, uno más que el cuadro universitario. Una semana más tarde el UCAM regresará al Palacio para despedir la temporada el 14 de mayo ante el Bilbao Basket, y cerrará el curso en el Palau Blaugrana ante el Barça.

Si el UCAM es capaz de sumar entre tres y cuatro victorias en sus próximos duelos puede que parta con ventaja en esta ‘carrera’ hacia el noveno puesto, ya que el Río Breogán y Bilbao Basket también se enfrentarán entre ellos en la jornada del 10 de mayo. El Monbus Obradoiro, el cuarto equipo en discordia en esta complicada ecuación, solo disputará dos encuentros en el Fontes do Sar de los cinco últimos (ante Granada y Fuenlabrada), y deberá visitar al Valencia Basket (este sábado), Barça y Joventut de Badalona. Breogán y Bilbao Basket, al igual que el UCAM, pondrán fin al calendario ante dos equipos que pueden que ya tengan el play off garantizado como Valencia Basket y Unicaja, respectivamente.