Juan Antonio García "Randri", entrenador del Alhama Club de Fútbol ElPozo, sobre el que se vertieron acusaciones de insultar y vejar a sus jugadoras, salió este jueves al paso de las mismas antes del encuentro que enfrenta a su equipo este viernes (20.00 horas) diciendo que dispensa "un trato bueno" a las futbolistas, de las que dijo que son "muy profesionales", y remarcó que "los que me conocen saben que todo eso de lo que se me acusa es mentira".

"Quienes están en los servicios jurídicos están llevando el asunto y cuando proceda hablaré con ellos una vez se resuelva el caso porque hay un protocolo de confidencialidad y yo no conozco ese protocolo porque no soy abogado, sino entrenador de fútbol", indicó el técnico murciano en la rueda de prensa que ofreció e insistió en que "lo más importante" en este momento pasa por conseguir los resultados necesarios para lograr la permanencia en la Liga F y se focalizó en el partido de este viernes a las ocho de la tarde frente al Sevilla Fútbol Club en el estadio José Kubala.

Randri, no obstante, se refirió a la polémica suscitada por lo publicado en redes sociales contra su persona. Sin querer entrar en detalles sí que se refirió a Nazaret Segura, jugadora que estuvo en el Alhama hace varias temporadas y que hace unos días acusó a Randri públicamente de presionarle y que eso le hizo dejar el fútbol.

"Sus reiteradas acciones no eran propias de una jugadora profesional y llegamos a un mutuo acuerdo para rescindir el contrato. Luego pasó por seis equipos más y casualmente en ninguno de ellos estuvo más de tres meses. Si Nazaret estuvo mal no sé por qué no lo denunció en aquel momento", dijo.

Además, comentó que las futbolistas, que en su mayoría apoyaron al técnico, "no buscaron la defensa de Randri sino la verdad y la integridad" y también hizo alusión a la fotografía que se difundió entre las componentes de la plantilla y que, según algunas fuentes, tenían contenido sexual.

"Se ha buscado dañar mi imagen"

"Hay una instrucción y nosotros nos mantenemos al margen pero yo no hice ninguna foto y no salgo en ninguna foto ni la mandé. Además, esa famosa imagen no tiene ningún contenido sexual y se ha buscado dañar la imagen de un entrenador cuando realmente no hay ninguna denuncia de lo que se me acusa en redes sociales", afirmó.

Randri declaró que cuenta "con las 20 jugadoras y con todas por igual" y que lo que está viviendo no es agradable.

"Es un palo muy duro y los que me conocen saben que todo eso de lo que se me acusa es mentira y lo que nos queda ahora es centrarnos única y exclusivamente en lo deportivo, que es lo que nos concierne. Al más alto nivel puede haber intereses que tienden a desestabilizar para beneficio de otros y aquí tenemos que ser muy fuertes, unirnos más e ir con ganas e ilusión a por el objetivo", manifestó también.

El entrenador, además, hizo una invitación a los periodistas presentes en la rueda de presa para que vayan a un entrenamiento y vean que "hay un trato bueno por mi parte hacia las jugadoras y que ellas están siendo muy profesionales persiguiendo un objetivo común y que nos beneficiaría a todos los que formamos parte de este club".