Carlos Alcaraz Garfia, número 2 del mundo y campeón la pasada semana del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, ya sabe cuándo debutará en el Masters 1.000 de Madrid, donde defiende el título que alcanzó hace justo un año, y a qué rival se enfrentará.

El jugador de El Palmar se medirá en segunda ronda, ya que está exento en primera, con el finlandés Emil Ruusuvuori, número 41 del mundo, quien derrotó ayer en dos sets que se resolvieron en el ‘tie break’ (7-6 y 7-6) al francés Hugo Umbert (77) en el partido que cerró la jornada en la pista 3 de la Caja Mágica.

Con el finés sólo se ha enfrentado en una ocasión el jugador de Murcia. Fue en el Masters 1.000 de Miami de 2021 en primera ronda y ganó Ruusuvuori en tres sets por 6-4, 2-6 y 7-5. Por tanto, aún no se han visto las caras en tierra batida. El nórdico, de 24 años de edad, presenta este año un balance de 14 victorias y 11 derrotas. La semana pasada, en Barcelona, cayó en octavos de final ante Alejandro Davidovich, a quien después ganó Alcaraz en cuartos en el partido más difícil que tuvo el pupilo de Juan Carlos Ferrero en el torneo. El mejor resultado del finlandés en un Masters 1.000 este año lo firmó en Miami, donde cayó en cuartos de final frente a Jannik Sinner. En Indian Wells se quedó en tercera ronda ante el alemán Alexander Zvevev, mientras que en el único Grand Slam disputado hasta la fecha, el Australia Open, perdió en segunda ronda con Andrey Rublev.

Alcaraz, después de dos días de descanso, inició ayer su preparación en el Mutua Madrid Open y se ejercitó, por primera vez, en las instalaciones de la Caja Mágica. El de El Palmar se entrenó junto al búlgaro Grigor Dimitrov en la pista 12 del recinto, una de las exteriores, bajo la mirada de numerosos aficionados que siguieron las evoluciones del número dos del mundo.

Además, el segundo cabeza de serie del torneo, el ruso Daniil Medvedev, elogió ayer a Carlos Alcaraz, de quien dijo que «tiene muchos años por delante» y que ha ganado muchas cosas importantes a pesar de su juventud.

«Alcaraz es muy bueno y ha logrado muchas cosas. Es increíble porque tiene muchos años por delante. Será más fácil hablar de él cuando vaya a cumplir 35 años y se vea lo que consiguió», dijo el tenista de Moscú que ensalzó, especialmente, las dejadas del tenista murciano.

«Sus dejadas son increíbles. A mí me hizo algunas en Indian Wells y luego en Miami en la semana siguiente también. Lo normal es que las haya hecho desde joven porque siempre recuerdo que las hace», añadió el ruso.

Medvedev insistió en su escaso apego a la tierra batida que no cree que cambie en el futuro. «No creo que cambie. Pero si quiero ser mejor en tierra tengo que practicar más aunque claro, no puedo antes del Abierto de Australia jugar en tierra. Tampoco sé si eso me ayudaría», terminó diciendo.

Carballés y Ramos, a segunda ronda

Por primera vez en su carrera, el español Roberto Carballés logró alcanzar la segunda ronda del Mutua Madrid Open tras vencer al belga David Goffin por un doble 6-4 para convertirse, además, en el primer rival del alemán Alexander Zverev, finalista del pasado año.

El jugador de Tenerife, de 30 años, que este año ha logrado en Marrakech el segundo título en su carrera tras el obtenido hace un lustro en Quito, solo en tres ocasiones, con la de este 2023, ha podido disputar el cuadro principal del Masters 1000 madrileño. Otras cinco lo intentó pero se quedó estancado en la fase previa.

Además, Albert Ramos reaccionó a tiempo ante el buen inicio del bielorruso Ily Ivashka y tras dar la vuelta al partido y vencer por 4-7, 7-6(3) y 6-2 se situó en la segunda ronda, donde jugará con el malagueño Alejandro Davidovich.

Por su parte, el veterano suizo Stanislas Wawrinka resistió al empuje y la potencia del estadounidense Maxime Cressy y remontó el encuentro para lograr el triunfo y situarse en la segunda ronda, donde jugará contra el ruso Andrey Rublev. Lejos del nivel que durante gran parte de su carrera mantuvo el tenista de Lausana, que llegó a ser el tercer tenista del mundo, Wawrinka aún mantiene el tipo gracias a su talento. Le dio el físico para ganar 6-7(3), 6-3 y 7-6(4) para vencer en dos horas y media.

Y quien sigue en crisis es el argentino Diego Schwartzman, eliminado por el francés Hugo Grenier, por 7-5 y 6-4. El tenista de Buenos Aires, de 30 años, ahora 72 en el ránking ATP, alargó en la Caja Mágica su mala temporada. En lo que va de curso no ha logrado superar la segunda ronda en ninguno de los torneos que ha disputado.

En el cuadro femenino, Nuria Párrizas fue contundente, con una firme victoria ante la rusa Anna Blinkova por 6-3 y 6-0 y se medirá a la rusa Veronika Kudermetova.