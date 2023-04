Cuando de negociaciones y terceras personas se trata, el discurso de Felipe Moreno va por un lado y los hechos por otro. Se vio en noviembre, cuando enredó y enredó hasta ser el principal culpable de que se rompiera el pacto que le iba a llevar a cogobernar el Real Murcia con Agustín Ramos, y se está repitiendo en sus primeras semanas como máximo responsable del club grana, donde parece haber olvidado muchas de las cosas que prometió a Agustín Ramos para que este le abriera la puerta del club y le pusiera la alfombra roja que le iba a llevar a ser máximo accionista.

«Yo nunca voy a ser presidente del Real Murcia», repetía Felipe Moreno hasta la saciedad antes de acceder a los despachos del club grana. «Agustín Ramos puede seguir en el cargo todo el tiempo que desee», vendía tras la Junta del 8 de marzo cuando el empresario murciano hablaba de solo seguir hasta junio.

Sin embargo, desde ese mismo 8 de marzo, cuando el cordobés abrazaba al de Abarán después de dejarle fuera del consejo de administración sin ni siquiera avisarle de ello, las palabras de Felipe Moreno en este tema van por un lado y los hechos por otro muy distinto. Hasta el punto de que ahora mismo, el andaluz, tal y como indica el organigrama del Real Murcia publicado en la página oficial del club, es el verdadero presidente de la entidad, apareciendo a la cabeza del consejo de administración.

Todo lo contrario ocurre con Agustín Ramos, que ha pasado de estar en primer lugar a caer justo al último, en un cargo institucional inventado y otorgado por Felipe Moreno, pese a que su destinatario ni siquiera ha aceptado de forma oficial.

Porque de la Junta del 8 de marzo a hoy, pese al envío a los medios de una nueva fotografía en la que aparecían ellos dos abrazados y en la que se añadía el mensaje «nuestro pacto sigue intacto... Agustín Ramos, presidente con todas sus atribuciones. Felipe Moreno, consejero delegado», no ha cambiado absolutamente nada en los planes del ya accionista mayoritario del Real Murcia, y en esos planes no entra para nada un Agustín Ramos al que, según algunas fuentes, «solo ha utilizado» para conseguir su objetivo de hacerse con el control absoluto del club sin montar ninguna guerra.

«No solo no le ha mantenido como presidente del consejo sino que además, saltándose lo firmado, no le importa seguir minusvalorando a Agustín, dando protagonismo dentro el club a algunos de sus enemigos, como es el caso de Higinio Pérez. Pero cuando alguien le cuestiona por qué no cuenta con Agustín, él hace como si no supiera nada e insiste en que será su presidente el tiempo que desee», añaden las mismas fuentes.

Moreno, octavo presidente del club en ocho años Desde que falleciera Jesús Samper, el cargo de presidente del Real Murcia está gafado. Hasta ocho personas han pasado por ese puesto en los últimos ocho años. Abrió la nueva etapa Guillermo Martínez Abarca, que cedió ponerse al frente del club en un etapa de transición y a la espera de que llegase algún inversor. Ese inversor fue Raúl Moro, que aterrizó en diciembre de 2017, desplazando a Abarca del cargo. Un año aguantó el extremeño al frente del Real Murcia. En enero de 2018 cedía el poder a Mauricio García de la Vega, aunque éste nunca pudo formar su propio consejo al ser expulsado antes. Con Mauricio fuera y con Moro vendiendo el club a Gálvez, Miguel Martínez asumió el cargo de presidente de forma interina hasta que el oriolano aterrizó de forma oficial en NC. De marzo a noviembre estuvo Víctor Gálvez como presidente. Luego llegó la PARMU con Txema Almela, que aguantó hasta que el KBusiness se lo quitó de encima para poner a Francisco Tornel. Ya en junio de 2021 entraría Agustín Ramos, que un año y medio después ha sido desplazado por Felipe Moreno.





«Un florero»

Y no entra para nada en los planes porque Felipe Moreno en este tiempo no ha movido ni un dedo para intentar cambiar la situación del empresario murciano incluso sabiendo del malestar de este porque le hayan dejado como «un presidente florero», tal y como muchos ya califican al de Abarán.

Aunque parecía que regresaría al consejo, teniendo en cuenta lo que ambos hablaron tras una comida el 29 de marzo, Felipe Moreno ha vuelto a jugársela al murciano, que veía cómo en la Junta del 18 de abril no variaba absolutamente su posición. Al no modificarse el Orden del Día, incluyendo la ampliación del consejo de administración, Agustín Ramos volvía a quedarse fuera, teniéndose que conformar, si lo acepta, con el papel de presidente institucional, figura completamente vacía de tareas.

De hecho, aunque Felipe Moreno siempre afirmó que quería que el de Abarán se encargara de todos los aspectos institucionales, en este tiempo ha sido él mismo el que ha tomado todo el protagonismo, acudiendo solo a la reunión en el Ayuntamiento o participando en distintos eventos con patrocinadores.

También dijo que el empresario de Fibranet era el que mejor conocía el club y el que más le podía ayudar en estos primeros meses, sin embargo, llevan semanas sin ni cruzarse en solitario, retrasándose una y otra vez esa nueva reunión en la que tienen que aclarar las cosas. Cita de la que posiblemente vuelva a salir una foto y un mensaje de paz, pero que no cambiará nada como todas las anteriores.

Habrá que esperar a ver si este domingo, en el choque ante el Intercity, Agustín Ramos reaparece para presidir el palco, lo que significaría que finalmente acepta su nuevo cargo, o si el de Abarán confirma lo que ya avanzó hace una semana a Andrés López, al que comunicaba que no estaba dispuesto a ser presidente institucional, cuando el verdadero presidente, como se puede comprobar en la web oficial del club, es Felipe Moreno.

Pese a esa comunicación a Andrés López y a no asistir a la Junta del pasado 18 de abril, Ramos sí acudió a una comida con la plantilla un día después, fotografiándose junto a Felipe Moreno tras entregarle una camiseta conmemorativa a Pedro León por sus cien partidos como grana. Por lo que, ahora mismo es una incógnita qué ocurrirá con el murciano y si aceptará ser presidente de un Real Murcia que ya tiene presidente.