Carlos Alcaraz Garfia, número 2 del mundo y campeón la pasada semana del Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, ya sabe cuándo debutará en el Masters 1.000 de Madrid, donde defiente el título que alcanzó hace justo un año.

El jugador de El Palmar se enfrentará en segunda ronda, ya que está exento en primera, con el ganador del duelo que van a disputar este miércoles el finlandés Emil Ruusuvuori, número 41 del mundo, y el francés Hugo Umbert (77). Será el partido que cierre la jornada en la pista 3 de la Caja Mágica.

Con el finés se ha enfrentado en una ocasión el jugador de Murcia. Fue en el Masters 1.000 de Miami de 2021 en primera ronda y ganó Ruusuvuori en tres sets por 6-4, 2-6 y 7-5. Por tanto, aún no se han visto las caras en tierra batida. El nórdico, de 24 años de edad, presenta este año un balance de 13 victorias y 11 derrotas. La semana pasada, en Barcelona, cayó en octavos de final ante Alejandro Davidovich, a quien después ganó Alcaraz en cuartos en el partido más difícil que tuvo el pupilo de Juan Carlos Ferrero en el torneo. El mejor resultado del finlandés en un Masters 1.000 este año lo firmó en Miami, donde cayó en cuartos de final frente a Jannik Sinner. En Indian Wells se quedó en tercera ronda ante el alemán Alexander Zvevev, mientras que en el único Grand Slam disputado hasta la fecha, el Australia Open, perdió en segunda ronda con Andrey Rublev.

Por su parte, el francés Ugo Humbert, de 24 años, nunca se ha enfrentado a Carlos Alcaraz. El tenista de Metz, que llegó a alcanzar el puesto 25 de la ATP en 2021, lleva este año un balance de 7 victorias por las mismas derrotas. En Madrid disputa su primer torneo en tierra batida y en Indian Wells llegó hasta tercera ronda, donde Andrey Rublev le cortó el camino. Además, fue finalista en un Challenger disputado en Pau en marzo y llegó a tercera ronda en el Abierto de Australia, donde Holger Rune le ganó en tres sets.

"Me encuentro bien"

El encuentro entre uno de estos dos jugadores y el murciano se disputará el viernes en un horario por determinar aún por la organización. Antes de afrontar su estreno, Alcaraz ha comentado que "físicamente me encuentro bien, al cien por cien, y con muchas ganas de empezar aquí en Madrid. Obviamente, con el nivel que he mostrado en Barcelona ganando el título llego aquí con mucha confianza, pero todos sabemos que en Madrid no es fácil adaptarse por la altura y demás cosas, pero tenemos unos días para entrenar antes de debutar, así que con muchísimas ganas", expresó en el ‘Día de Medios’ del torneo madrileño.

"Cuando vamos a cada torneo pensamos que lo podemos ganar y vamos a intentar ganarlo, pero si no lo hacemos para mí no sería un fracaso, para mí salir del torneo pensando que he fracasado sería por el nivel que he mostrado o por el nivel de actitud, que para mí es lo más importante. Si de actitud y de cabeza estoy bien, y jugando a un buen nivel, si pierdo no me lo tomaría como un fracaso", puntualizó Alcaraz.