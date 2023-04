El tenista murciano Carlos Alcaraz llega "con mucha confianza" a la disputa del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada y en el que defiende título, sobre todo por "el nivel mostrado" en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, pero sin sentirse "favorito" debido a las bajas de jugadores como Rafa Nadal o Novak Djokovic.

"Físicamente me encuentro bien, al cien por cien, y con muchas ganas de empezar aquí en Madrid. Obviamente, con el nivel que he mostrado en Barcelona ganando el título llego aquí con mucha confianza, pero todos sabemos que en Madrid no es fácil adaptarse por la altura y demás cosas, pero tenemos unos días para entrenar antes de debutar, así que con muchísimas ganas", expresó Alcaraz en el ‘Día de Medios’ del torneo madrileño.

El murciano confesó que es "una pena las grandes bajas" que ha sufrido el cuadro como las de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Jannik Sinner, pero eso no cambia su mentalidad. "No nos confiamos y no nos sentimos ni favoritos ni nada, siempre vamos partido a partido y a ver contra quién nos toca", indicó.

Y la expectación que ha levantado en la capital no se la toma "como presión", si no "totalmente al revés, como motivación". "A mí me gusta jugar enfrente de tanto público y más si es aquí en España, delante de mi gente. La verdad que es una motivación muy, muy grande y como ya dije, nuestra intención es disfrutar dentro de la pista y también hacer disfrutar", remarco el número dos del mundo.

"Cuando vamos a cada torneo pensamos que lo podemos ganar y vamos a intentar ganarlo, pero si no lo hacemos para mí no sería un fracaso, para mí salir del torneo pensando que he fracasado sería por el nivel que he mostrado o por el nivel de actitud, que para mí es lo más importante. Si de actitud y de cabeza estoy bien, y jugando a un buen nivel, si pierdo no me lo tomaría como un fracaso", puntualizó Alcaraz.

El murciano insiste en que jugar aquí en Madrid es superespecial para mí" y que no piensa en ser el primero en defender título desde que lo lograse Rafa Nadal entre 2013 y 2014. "Es un torneo que me hizo muchísima ilusión ganarlo el año pasado y vamos a intentar ganarlo este año también, pero lo de Rafa y las comparaciones es algo que no pienso", zanjó.

Además, no le cambia "mucho" la posibilidad de que si reedita título le permitirá llegar a Roland Garros como número uno en lugar de como número dos. "Sería un buen logro para mí recuperar el número uno, pero de cara a Roland Garros es insignificante para mí", admitió.

"He cogido más madurez"

"En la pista es cuando sale mi mejor versión, así que nosotros sólo pensamos en ir de la mejor manera posible, en disfrutar y hacer disfrutar, y no en pensar en si tengo que ganar, si tengo que llegar a una ronda para conseguir los puntos, eso no está en mi cabeza", agregó al respecto el de El Palmar.

El campeón del Abierto de los Estados Unidos no cree que su tenis haya cambiado "mucho". "Lo que ha cambiado es que en un año he vivido momentos muy buenos y también muy malos y regulares, y he cogido experiencia de todos. Yo creo que la diferencia del Carlos del año pasado al de ahora es que he cogido más madurez, he madurado más y tengo más experiencia", remarcó.

Preguntado por su actitud en la pista, casi siempre sonriente, el español aseguró que es para quitarse "el miedo" cuando aparecen "un momento malo o de cabreo". "Hago bromas con mi equipo incluso en medio del partido para sacarme esa sonrisa y que cambie mi perspectiva de verlo", señaló.

"Los jóvenes están jugando a un gran nivel, ganando torneos, peleando por los mejores títulos del mundo y creo que aquí en el Mutua no se van a quedar atrás. Así que incluso estando Rafa y Djokovic, tienen la opción de ganarlos. Los jóvenes tienen muchísimas oportunidades y digo los jóvenes porque me incluyo en ellos", subrayó sonriente por las nuevas caras de su deporte.

Finalmente, se refirió a lo cargado de un calendario y la obligación de cuidar el físico. "Lo malo es que no sabes los partidos que vas a jugar. No puedes dar por hecho que vas a ganar un torneo o vas a llegar a las rondas finales, es un poco en el día a día, dependiendo también de los entrenamientos o los partidos que hayas jugado", comentó.

"A partir de ahí vas adaptando tu calendario, pero al final sí que es verdad que hay torneos muy importantes a lo largo del año, que no puedes perderte y a los que tienes que llegar lo mejor posible a esos torneos, entonces sí que es un calendario pues apretado, pero que cada jugador lo lleva de una manera", concluyó el número dos del mundo.

El tenista murciano conocerá este miércoles a su primer rival y debutará el viernes Los aficionados al tenis y el público de Madrid que ya tenga sus entradas para asistir al torneo que se jugará en la Caja Mágica tendrán que esperar al viernes para disfrutar del debut de Carlos Alcaraz. Lo que todavía no se conoce es el rival ante el que se estrenará el jugador de El Palmar en el cuarto Masters 1.000 de la temporada. Será mañana por la tarde tarde cuando quede despejada esa incógnita. Y es que este miércoles se disputará el encuentro entre el finlandés Emil Ruusuvuori y el francés Ugo Humbert. El ganador del mismo será el primer rival de Alcaraz en Madrid. El sorteo, celebrado este lunes, deparó que no se verá las caras con Stefanos Tsitsipas y Andreii Medveded hasta una hipotética final, pero sí con Casper Ruud, Holger Rune o Davidovich entre otros, en unas posibles semifinales. Antes, en tercera ronda, aparecen como posibles rivales Korda y Diego Schwartzman. Y en cuartos el tenista con mejor ranking sería Andrey Rublev.

La carrera por el número 1

La ausencia de Novak Djokovic por la lesión en el codo derecho incentiva la carrera por el número uno del ránking ATP. Los dos primeros favoritos de la Caja Mágica, Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, mano a mano. El murciano, campeón el pasado año, defiende 1000 puntos. Si alza de nuevo el trofeo dentro de dos semanas, se asegura regresar a la cima si disputa un solo partido del Masters 1000 de Roma, el siguiente torneo a Madrid. Alcaraz inicia la semana a solo 365 puntos del serbio que no podrá defender la semifinal lograda el pasado año.

No le gusta a Medvedev la tierra batida y no lo disimula. El número 3 del mundo participará en Madrid por cuarta vez. Nunca ha superado los octavos de final del 2021. Ausente en la pasada temporada, sumará a poco que haga en la Caja Mágica. Está a 1895 puntos del número uno. Ganador de cuatro trofeos en lo que va de temporada disputará su segundo evento en polvo de ladrillo tras Montecarlo.