El UCAM Murcia CB se quedó muy cerca de completar una semana redonda en la Liga Endesa. Llegaba el conjunto universitario al Nou Congost con la opción de enlazar por primera vez en esta temporada tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico, pero de nuevo se atascó en el mismo lugar. Y es que de nuevo tropezó con la misma piedra, la de siempre. Ni siquiera la notable mejoría en su juego con la llegada de Chris Chiozza fue suficiente para romper su sequía lejos del Palacio de los Deportes y lograr así la que hubiera sido su primer triunfo como visitante desde que arrancase la segunda vuelta en la ACB.

Estuvo cerca el equipo de Sito Alonso de dar la estocada ante un BAXI Manresa que sufrió en la primera mitad, pero que en la segunda logró y conservó una ventaja que rondaba siempre los seis puntos y que acabó siendo decisiva para cerrar el triunfo ante su afición. Le faltó al UCAM dar un paso adelante en los momentos clave del encuentro, y pudo hacerlo en varias ocasiones. La última en el tramo final, cuando con 88-83 en el marcador contó con posesión para contar con más opciones en el desenlace. Sin embargo, no fue capaz de ejecutar un lanzamiento claro al ser James Anderson el que lo intentó muy forzado por la defensa y el reloj.

Cortocircuitó el BAXI Manresa a Chris Chiozza durante alguna fases de la segunda parte, lo que impidió al UCAM poder anotar con regularidad, tomar mejores decisiones y tener más opciones. No obstante, el base norteamericano volvió a ser el líder de un ataque mucho más alegre y combinativo que el realizado anteriormente a lo largo del curso y acabó firmando 9 asistencias y 13 puntos. Tan solo superado en el conjunto murciano por un Artem Pustovyi (18 puntos y 6 rebotes) que también supo hacer daño en la pintura. Y es que una vez que el BAXI Manresa encontró la manera de superar la defensa en zona planteada por Sito Alonso, marcó su camino hasta un partido que se rompió definitivamente en el último minuto. Un resultado que, tras el resto de resultados, impide al UCAM ganar algo más de terreno en su lucha por finalizar lo más arriba posible en la clasificación en este sprint final para poder optar de nuevo a un billete europeo.

Sito Alonso apostó de salida por un juego interior confeccionado por Pustovyi y Sakho. La misma fórmula que empleó ante el Casademont Zaragoza la pasada semana, y eso permitió al UCAM hacer daño en la pintura en los primeros minutos de juego. Y es que, con un juego más elaborado y compartiendo el balón desde la llegada de Chris Chiozza, al equipo universitario tan solo le faltó controlar el ritmo de juego tan alto que ofreció el primer cuarto (6-8). Tan solo la falta de acierto impidió al equipo murciano despegarse antes de su rival en el marcador, ya que el BAXI Manresa, al igual que el UCAM, supo hacer daño por dentro en la pintura (12-12). Un triple de Anderson, y las posteriores rotaciones, al cambiar por completo el quinteto, permitieron a los visitantes tomar la primera ventaja después de otro lanzamiento exterior de Rojas junto a los tiros libres de Andronikashvili al término del cuarto (14-19).

Un parcial de 5-0 empató de nuevo el marcador y dio el primer aviso al UCAM. Sito Alonso movió ficha rápidamente con la entrada de Chiozza, pero el técnico se vio obligado con el 7-0 a tener que solicitar tiempo muerto (21-19). La herida se hizo más grande con las canastas de Badio y Geben a la contra, que se añadieron a los tres minutos sin anotar de los universitarios. Eso se tradujo en un 13-0 y en el segundo tiempo muerto de Sito Alonso, quien pidió algo más de orden a su equipo en ataque para poder defender luego mejor (25-19). Un mate de Diop rompió la mala racha y Sadiel Rojas acercó de nuevo a los suyos con un triple desde la esquina (27-24).Con los puntos de McFaden y Sakho, el UCAM igualó el marcador a un minuto del descanso ante un BAXI Manresa al que se le atragantó la defensa en zona (39-39). Un chispazo de Chiozza desde casi siete metros confirmó la mejoría y sirvió para acabar la primera mitad por delante (39-42).

Arrancó con mucha más energía el Manresa en un inicio de segunda parte en la que volvió a sorprender al conjunto universitario. Aguantó el UCAM en los primeros compases, pero tuvo que detener el partido Sito Alonso tras un parcial de 5-0 después de una pérdida de Chiozza (51-46). No daba con la tecla en ataque un UCAM que veía como el Manresa hacía todo lo posible para cortocircuitar al base norteamericano, pero consiguió devolver el parcial (51-51). Waczynski levantó de nuevo al Nou Congost desde el perímetro al devolver la iniciativa en los suyos en el marcador y ampliar la ventaja de nuevo por mediación de Vaulet (58-53). La lucha se fue a la línea de tres, con los lanzamientos convertidos de Badio y Chiozza, aunque fue el cuadro local el que continuó dominando el marcador antes de completar este cuarto (64-59). Sito Alonso recurrió a Tomás Bellas, quien no había participado en la primera parte, pero el ataque universitario no mejoró antes de encarar los últimos diez minutos (67-62).

No entró con buen pie tampoco el UCAM al último cuarto debido a su falta de acierto desde la zona exterior (70-66). A cinco minutos del final, la distancia a remontar continuaba siendo la misma. La entrada en bonus del equipo universitario fue otro hándicap junto al intercambio de canastas en este tramo, lo que beneficiaba al Manresa. A tres minutos del final, Pustovyi se sacó de la chistera una canasta más tiro adicional que colocaba a los universitarios a cuatro puntos (85-81). El paso del tiempo se convirtió en el mejor aliado local, a pesar de que el UCAM se mantuvo a rebufo. No era capaz el equipo murciano de dar el estocazo definitivo y a un minuto y medio del final contó con una nueva oportunidad (88-83). No encontró el UCAM la mejor opción con un tiro muy forzado de Anderson sobre la posesión, y Waczynski no perdonó en la cansata contraria para sentenciar prácticamente la victoria (90-83). Lo intentó a la desesperada el UCAM con los intentos de triple de David Jelínek y Thad McFadden, pero ya no hubo opción (93-83).

Sito Alonso: «Estamos en el buen camino fuera de casa, pero todavía falta un plus más»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se marchó ayer contento de Manresa con la actuación de su equipo en el Nou Congost, aunque lamentó que no todavía no fuese suficiente para poder romper la mala racha del conjunto universitario lejos del Palacio, donde todavía no ha conseguido ganar en toda la segunda vuelta de la Liga Endesa. «A mí me importa competir, pero lo que más me gusta es ganar. Estamos en el buen camino, mejorando cosas para ganar fuera de casa. Me gustaría ganar los que falta (Breogán, Lenovo Tenerife y Barcelona), pero para ello hace falta dar un plus más en las cosas que podemos controlar», explicó el entrenador ayer ante los medios de comunicación.

«Al principio hemos roto el ritmo al que ellos están acostumbrados, al jugar diferentes situaciones defensivas que hemos intentado plantear. Y nos ha salido bien hasta el tercer cuarto, después ellos han cogido varios rebotes ofensivos que han sido clave para lograr ese pequeño colchón de cuatro o cinco puntos que han podido mantener», dijo Sito Alonso y añadió que «para ganar fuera de casa hay que mantener la concentración que hemos tenido hoy, pero la pérdida del control del rebote, aunque estadísticamente no ha sido una barbaridad, sí que les ha otorgado una mayor productividad».