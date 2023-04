Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se marchó ayer contento de Manresa con la actuación de su equipo en el Nou Congost, aunque lamentó que no todavía no fuese suficiente para poder romper la mala racha del conjunto universitario lejos del Palacio, donde todavía no ha conseguido ganar en toda la segunda vuelta de la Liga Endesa. «A mí me importa competir, pero lo que más me gusta es ganar. Estamos en el buen camino, mejorando cosas para ganar fuera de casa. Me gustaría ganar los que falta (Breogán, Lenovo Tenerife y Barcelona), pero para ello hace falta dar un plus más en las cosas que podemos controlar», explicó el entrenador ayer ante los medios de comunicación.

«Al principio hemos roto el ritmo al que ellos están acostumbrados, al jugar diferentes situaciones defensivas que hemos intentado plantear. Y nos ha salido bien hasta el tercer cuarto, después ellos han cogido varios rebotes ofensivos que han sido clave para lograr ese pequeño colchón de cuatro o cinco puntos que han podido mantener», dijo Sito Alonso y añadió que «para ganar fuera de casa hay que mantener la concentración que hemos tenido hoy, pero la pérdida del control del rebote, aunque estadísticamente no ha sido una barbaridad, sí que les ha otorgado una mayor productividad».