La clase de Alejandro Valverde Belmonte no tiene límites. Uno de los ciclistas españoles más grandes de la historia, a sus casi 43 años de edad, se estrenó ayer en la modalidad de gravel con una victoria en la Marcha La Indomable, de la localidad de Berja, que recorrió las Alpujarras granadinas y almerienses. La prueba, puntuable para el Campeonato del Mundo UCI Gravel, vivió el estreno del Movistar Team Gravel Squad del que es líder el campeón del mundo en carretera de 2018.

El ciclista de Las Lumbreras, que se retiró el pasado mes de diciembre del ciclismo profesional en ruta, se presentó en la línea de meta en solitario con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 3 segundos, superando a Ismael Esteban Agüero (3h.30:46) y Cameron Mason (3h.31:18).

"He sufrido mucho"

Desde el kilómetro 2 de los 100 de recorrido, Valverde rodó en solitario hacia la línea de meta. «Disfruté, pero es terriblemente duro. Han sido 100 kilómetros a todo trapo», dijo en la línea de meta en declaraciones que recogió Marca. «Me puse a tirar desde el inicio», explicó sobre la táctica que empleó, porque «ya sabía por dónde iba, así que me quedé sólo desde el kilómetro 2 prácticamente. Las bajadas eran técnicas y rápidas, pero me he visto bien bajando. Estoy convencido de que haré más carreras, pero para ello hay que estar muy en forma». Además, dejó en el aire su presencia en el Mundial de gravel, que se celebrará Véneto el 7 y 8 de octubre.

La Unión Ciclista Internacional, ante el auge del gravel, tiene ya en marcha un completo calendario para este tipo de pruebas, que se disputan en el hábitat natural, en carreteras alejadas del tráfico y, sobre todo, en pistas de grava o arena. La Indomable y la Hutchinson Ranxo de Ponts, que se disputará en Lleida el 4 de junio, son las citas en España de un programa de diecisiete carreras.