Imaginense viviendo al revés. Pues esa es la sensación que ha dado el Real Murcia en Tajonar ante Osasuna Promesas, en un partido en el que empató a dos pese a adelantarse en el marcador. Porque Pedro León ponía el 0-1 cuando apenas había sucedido nada, cuando el Real Murcia no había hecho nada para dar la vuelta al electrónico, sin embargo, cuando sí lo buscaron los murcianistas, cuando el 1-1 había llegado al borde del descanso, las ocasiones se marcharon fuera o se estrellaron en la madera.

Hasta el punto, que cuando mejor estaba el Real Murcia, llegó el jarro de agua fría del 2-1. Barbero de penalti ponía en un auténtico aprieto a un equipo que volvió a saber reaccionar con un gol de Toril, pero otra vez, el mundo al revés. Con la moral cargada, apenas se pudo golpear a un rival que acabó quedándose con un punto.

Empate final insuficiente y decepcionante, que esta tarde podría provocar la salida del play off de los granas si la Real B gana su partido frente a La Nucía.

Durante media hora el Real Murcia dominó el marcador sin merecer ese triunfo ante un Osasuna B que tampoco había hecho nada para mover el 0-0.

Sin embargo, tras dieciséis minutos en los que apenas habíamos visto dos pases seguidos, en los que el balón apenas había rodado por el césped, el Real Murcia se puso por delante en el marcador. Lo hizo, como no, gracias al mismo de siempre. Pedro León acudió al rescate de un equipo que había comenzado la mañana como cuando te despiertas con ganas de seguir durmiendo.

J33 | 2-2 | Final del partido con empate en las Instalaciones de Tajonar, el equipo lo intenta durante todo el partido y #hastaelfinal pero no consigue la victoria, +1.

¡Nunca desistas equipo, siempre contigo afición!#OsasunaBRealMurcia pic.twitter.com/n4JJqJ67x0 — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 23 de abril de 2023

Fue una falta la que cambió el guion en ese comienzo. Un lanzamiento ejecutado a la perfección por el muleño, que batió a Yoel Ramírez para poner el 0-1, sumar su gol número catorce y demostrar que es el ángel de la guarda de este equipo.

Había hecho el Real Murcia lo más difícil. Sin dar pie con bola, tenía al Osasuna Promesas controlado en el campo y en el marcador. Y es que los rojillos tenían el mismo sueño que los granas. De hecho, la imagen de unos y otros era la misma. Imprecisiones, pérdidas, incapacidad para conectar con los atacantes y ni una sola ocasión de gol.

Gol y lesión de Dani Romera

Pero para suerte del Real Murcia, el Real Murcia tiene a Pedro León y Pedro León había conseguido el gol que permitía a los granas mandar en el partido. Era el motivo perfecto para lanzarse directo a la yugular del Osasuna Promesas. Sin embargo, nada de eso hicieron los granas, que perdieron a Dani Romera por lesión.

No pudo continuar el almeriense tras recibir la falta que significó el gol grana y salió en su lugar Alberto Toril. Daba igual quién saliera, los hombres de ataque del Real Murcia ni aparecieron en toda la primera parte. No es que no comparecieran, es que sus compañeros nunca les buscaron.

La presión del Osasuna Promesas era suficiente para anular a los granas. No había forma de que Miguel Serna, Alberto González o Íñigo Piña lanzasen al equipo. Y si alguna vez lo hicieron, apenas duraba el balón un segundo en las piernas granas.

Para suerte de los visitantes ocurría lo mismo en el otro bando. La presión rojilla era efectiva, pero el filial tampoco tenía su día en la conducción. Hubo momentos en que el balón iba por el aire de un lado a otro como si fuera un partido de voleibol en vez de un choque de fútbol.

Relajación y castigo

Estaba tan cómodo el Real Murcia que se relajó. Ante la dificultad para sacar el balón, pensó, bah, qué más da, si ya vamos ganando. Y de esa idea no se movieron. Ni el hecho de que el rival fuese acumulando más posesión y apareciendo tímidamente por el área no cambió nada.

No parecía el Osasuna Promesas con energía para cambiar nada. Y con eso les valía a los granas.

Pero no se dieron cuenta los granas, que a veces un gol puede llegar de la nada. Ya lo había demostrado Pedro León en el minuto 16.

Pues la misma medicina que les había puesto por delante, ahora les costaba caro. Con el partido ya en el tiempo extra, con todo el mundo pensando ya en el descanso, Herrando se elevó entre toda la defensa para rematar un córner y batir a Serna. El 1-1 era un jarro de agua fría para un Real Murcia que no aprovechó su momento. Renunció a ir a por el partido cuando lo tenía todo a favor, y ahora estaba obligado a remar, porque el empate no era suficiente para un equipo que quiere pelear por el ascenso.

E, incluso antes de irse al vestuario, el Real Murcia ya pudo conseguirlo. Solo lo evitó la madera. En el poste se estrelló el latigazo con el que Arnau Ortiz intentó recuperar la moral de los suyos.

Si en la primera parte todo había estado muy medido, como si nadie quisiese ser multado por exceso de velocidad, en el segundo tiempo vimos de inicio un partido a pecho descubierto, especialmente de los granas, que se lanzaron a por la victoria dejando atrás la pájara del primer tiempo.

Pedro León a la madera

Acabó el primer tiempo con un disparo a la madera de Arnau Ortiz y se reanudaba el partido con hasta tres ocasiones clarísimas para los murcianistas. En un remate de córner primero evitó el gol Yoel y luego Alfon envió fuera lo que no se puede fallar.

Algo parecido ocurrió tras un jugadó de Pedro León y Julio Gracia que no aprovechó Arnau Ortiz.

Y para continuar dejando vivo a Osasuna Promesas, el palo volvió a cruzarse en el camino de los granas. Esta vez fue el larguero el que escupió un lanzamiento de falta de Pedro León.

Fallaba y fallaba el Real Murcia, pero era la actitud óptima para ir a por la victoria. Eso parecía. Porque cuando mejor estaban los granas llegó el jarro de agua fría. Un penalti más que dudoso señalado a Alberto López permitía a los rojillos adelantarse en el marcador. Barbero batía a Serna y dejaba en una situación delicada a los murcianistas.

Era el minuto 60 y al Real Murcia le tocaba reaccionar. Por suerte lo hizo rápido. En tres minutos ya había vuelto la igualdad. Del aburrimiento de la primera parte se pasaba a la electricidad absoluta de la segunda.

Alberto Toril fue el encargado de meter a los suyos otra vez en el partido. El mallorquín, que había perdido la titularidad, volvió a ser importante. Se elevó por encima de toda la defensa para rematar a gol un centro perfecto de Javi Rueda.

Final decepcionante

2-2 y vuelta a empezar en un partido al que le quedaba media hora por delante. Pero el Real Murcia se fue desinflando como un globo al que no se ha hecho el nudo. Cuando volvía a tenerlo todo en su mano para ir a por el partido, los granas se atascaron y de qué manera.

Faltó velocidad y sin velocidad, ante un rival bien colocadito, era imposible llegar a la zona peligrosa. Un disparo desde fuera del área de Alfon fue de lo poco destacable en estos últimos minutos.

Encima, tampoco podían descuidarse los de Mario Simón, que veían al Osasuna Promesas agazapado, pero buscando cualquier opción de contra cuando recuperaban el balón.

Decepcionante. Así se puede calificar el final del partido de los granas. Toda la ambición se la habían dejado en el inicio de la segunda parte. Parecía como si tras el 2-2, ya no quedara gasolina en el depósito murcianista. Apenas pusieron en aprietos a Yoel.

Es más, en ese final, el Real Murcia estuvo más cerca de perder que de ganar. Porque en el último minuto, el Osasuna B tuvo una ocasión inmejorable para llevarse el triunfo. Si no lo hizo fue porque Sergio Moreno cruzó en exceso cuando estaba solo delante de Serna.

Un Real Murcia de dos caras que suma otro empate que más que un éxito es un pinchazo. De hecho, esta tarde podría perder su plaza de play off si la Real B gana en el campo de La Nucía.