Primer cuarto

Sito Alonso apostó de salida por un juego interior confeccionado por Pustovyi y Sakho. La misma fórmula que empleó ante el Casademont Zaragoza la pasada semana, y eso permitió al UCAM hacer daño en la pintura en los primeros minutos de juego. Y es que, con un juego más combinativo y elaborado desde la llegada de Chris Chiozza, al equipo universitario tan solo le faltó controlar el ritmo de juego tan alto que ofreció el primer cuarto (6-8). Tan solo la falta de acierto impidió al equipo murciano despegarse antes de su rival en el marcador, ya que el BAXI Manresa, al igual que el UCAM, supo hacer daño por dentro en la pintura (12-12). Un triple de Anderson, y las posteriores rotaciones, al cambiar por completo el quinteto, permitieron a los visitantes tomar la primera ventaja después de otro lanzamiento exterior de Rojas junto a los tiros libres de Andronikashvili al término del cuarto (14-19).

Segundo cuarto

Un parcial de 5-0, con el triple de Dani García, empató de nuevo el marcador y dio el primer aviso al UCAM Murcia. Sito Alonso movió ficha rápidamente con la entrada de Chiozza, pero el técnico se vio obligado con el 7-0 a tener que solicitar tiempo muerto tras la canasta de Badio (21-19). La herida se hizo más grande con las canastas de Badio y Geben a la contra, que se añadieron a los tres minutos sin anotar de los universitarios. Eso se tradujo en un 13-0 y en el segundo tiempo muerto de Sito Alonso, quien pidió algo más de orden a su equipo en ataque para poder defender luego mejor (25-19). Un mate de Diop rompió la mala racha y Sadiel Rojas acercó de nuevo a los suyos con un triple desde la esquina (27-24). El UCAM encontró el acierto, con un nuevo triple de McFadden, pero no la mejoría atrás ante un BAXI Manresa que hizo mucho daño en el fondo de la pista con sus interiores (32-27). El escolta universitario se sacó de la chistera un nuevo lanzamiento exterior para colocar a los suyos a tan solo dos puntos, y ahí se mantuvo el UCAM en esta fase del partido con las canastas por dentro de Sakho hasta igualar el marcador a un minuto del descanso ante un BAXI Manresa al que se le atragantó la zona visitante (39-39). Un chispazo de Chiozza desde casi siete metros confirmó la mejoría del UCAM para ponerse de nuevo por delante, y Pedro Martínez tuvo que cortar el partido (39-42). Pero finalmente se mantuvo ese resultado.

Tercer cuarto

Arrancó con mucha más energía el BAXI Manresa en un inicio de segunda parte en la que volvió a sorprender al conjunto universitario. Aguantó el UCAM en los primeros compases, pero tuvo que detener el partido Sito Alonso tras un parcial de 5-0 tras el mate de Robinson y un triple a la contra de Dani Pérez después de una pérdida de Chiozza (51-46). No daba con la tecla en ataque un UCAM que veía como el Manrea hacía todo lo posible para cortocircuitar al base norteamericano, pero consiguió devolver el parcial el UCAM con un triple del propio Chiozza (51-51). Waczynski levantó de nuevo al Nou Congost desde el perímetro al devolver la iniciativa en los suyos en el marcador y ampliar la ventaja de nuevo por mediación de Vaulet (58-53). La lucha se fue a la línea de tres, con los lanzamientos convertidos de Badio y Chiozza, aunque fue el cuadro local el que continuó dominando el marcador antes de completar este cuarto (64-59). Sito Alonso recurrió a Tomás Bellas, quien no había participado en la primera parte, pero el ataque universitario no mejoró antes de encarar los últimos diez minutos (67-62).