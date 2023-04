Sufrida victoria del FC Cartagena frente al Real Sporting por 2 goles a 1 en un encuentro lleno de acción y que ofrece a los albinegros tres puntos vitales en su lucha por el play off. Tras la victoria del Albacete estaba obligado el cuadro cartagenero a ganar para mantener la distancia en dos puntos justo antes del duelo directo del próximo fin de semana. La expulsión de Jonathan Varane a los veinte minutos desequilibró la balanza a favor del Cartagena, que se volcó en ataque en superioridad y logró dos goles por mediación de Poveda y Ortuño. El gol de Insua antes del descanso recortó distancias y metió a los rojiblancos en el partido para dar paso a una segunda mitad muy disputada. Tuvo opciones para empatar el encuentro el cuadro visitante, pero se mantuvo el marcador de la primera parte hasta el final y el Cartagena confirmó un triunfo fundamental.

Dio inicio el encuentro con electricidad en ambos conjuntos, una circunstancia que sería preludio de una primera mitad en la que iba a ocurrir de todo. En los tres primeros minutos se contaron tres llegadas: dos locales y una visitante. Antes de cumplirse el primer minuto, De Blasis y Ortuño generaron problemas a la zaga contraria con sus movimientos y el centro del yeclano no llegó por poco al argentino. Contestó el Sporting con un disparo lejano de Pedro Díaz que se marchó fuera y volvió a llegar el cuadro albinegro por mediación de Ortuño, que controló un balón largo en el área y disparó sin demasiado ángulo contra Cuéllar, que tapaba el primer palo.

Tras el fulgurante inicio, el conjunto rojiblanco se hizo con el balón y comenzó a hilar jugadas en campo albinegro, aunque no supo finalizarlas con peligro. El Cartagena apostó por su característica salida de balón desde atrás, pero le costó horrores avanzar hasta los dominios del Sporting, perdiendo la posesión a las primeras de cambio. Después de varios minutos ásperos de fútbol se agitó el avispero con un gol de Pablo De Blasis que no subiría al marcador, anulado por el colegiado del partido Gorostegui Fernández por fuera de juego.

El partido, que apuntaba al control y la lucha táctica, se iba a desatar definitivamente a los diecinueve minutos con la infantil expulsión de Jonathan Varane en las filas gijoneses. Vio la amarilla por cortar una contra con falta y su desmedida reacción en la protesta le iba a hacer ver la segunda cartulina inmediatamente después de la primera con la consiguiente roja.

Se volcó el cuadro cartagenero sobre la portería de Cuéllar todo lo que no había podido hacerlo en los minutos anteriores y sólo diez minutos después de la expulsión, el Cartagena se puso por delante con clara superioridad. Calero y Jairo se asociaron en el costado diestro y el canario llegó a línea de fondo para poner un centro bombeado al segundo palo. Erró en el despeje la zaga rojiblanca y lo aprovechó Darío Poveda con calidad para bajarla con el pecho, colocársela a su gusto y colocarla en la escuadra larga con el interior de su pie derecho para hacer el 1 a 0 con un auténtico golazo.

También batió el Real Sporting a Aarón Escandell en fuera de juego con un testarazo de Izquierdoz y, cinco minutos después hizo el Cartagena el segundo. Apretó en la presión el Cartagena y recuperó un balón peligroso en el centro del campo que cogió descolocado al equipo rival. Movió la pelota hasta la derecha, donde Iván Calero raseó al área y Pêpê la dejó de primeras a Ortuño en buena posición. El de Yecla controló y le pegó con la izquierda por abajo ajustada al palo largo, imposible para 'el Pichu' Cuéllar.

La alegría del dos a cero no duró mucho, no obstante, por culpa del gol gijonés un minuto después. No escarmentó el conjunto de Luis Carrión y volvió a fallar en las marcas en otra falta lateral. Insúa, esta vez en posición correcta y sin oposición, cabeceó picado pegado al poste para recortar distancias antes de la marcha a vestuarios.

La segunda mitad comenzó con un mejor Cartagena, que buscó desde el principio ampliar su ventaja para no sufrir sobresaltos. Jairo, que fue el mejor en la reanudación, envió un disparo muy cerca de la escuadra en el 53, pero Juan Otero cortó por un momento la respiración de la afición albinegra con un remate de espuela que se estrelló con el larguero a la hora de partido.

La pérdida de fuelle del Cartagena en ataque fue en aumento y el ánimo del Sporting empezó a subir. Se creció el equipo de Miguel Ángel Ramírez con los errores cartageneros y Calero tuvo que salvar una clara opción de Pedro Díaz cuando se disponía a chutar dentro del área tras una contra peligrosa. Para cambiar a su equipo, Carrión introdujo a Ferreiro por Poveda y a Franchu por Jairo, con los que consiguió avanzar líneas y alejar el balón de su área. Musto y Pêpê también se marcharon exhaustos por Mikel Rico y Eteki.

Con mucha tensión, pero sin demasiado sufrimiento llegó el choque al final con el definitivo 2 a 1 favorable al Cartagena con el que logra 3 puntos importantísimos en cuanto a sus aspiraciones de play off. Alcanza con ellos las 56 unidades y mantiene su distancia de dos puntos hasta el Albacete, con 58. Sigue dependiendo de sí mismo para colarse en la sexta plaza debido al enfrentamiento directo entre cartageneros y manchegos del próximo fin de semana, sábado 29 a las 18.30 en el Carlos Belmonte.