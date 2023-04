Los Sport4Cancer-Mar Menor Games convertirán durante tres intensas jornadas Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares en un gran parque de atracciones del deporte para todas las edades y los públicos, ya que al margen de las competiciones que se desarrollarán, habrá actividades para que todos los visitantes, en torno a los 50.000 según las estimaciones de los organizadores, puedan disfrutar de las actividades.

La Universidad de Murcia, a través del grupo de investigación UMUSport con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, es la organizadora de un evento internacional que contará con más de diez mil participantes y contará con más de ciento veinte actividades náuticas, acuáticas y de playa, entre las que habrá campeonatos oficiales y otras dirigidas a la participación de los ciudadanos.

El principal objetivo de este gran acontecimiento, uno de los mayores que se han celebrado en la historia de la Región y que está cofinanciado por la Unión Europea, es concienciar que el deporte es uno de los mejores vehículos para prevenir el cáncer y también tendrá un importante papel inclusivo para personas que han sufrido la enfermedad o padecen alguna discapacidad. De hecho, un equipo de adolescentes de la Fundación Aladina participarán activamente, siendo protagonistas en la gala de apertura que se celebrará este viernes, a las nueve de la noche, en el Nuevo Auditorio Parque Almansa de San Javier. De igual modo, también participarán en las diferentes actividades deportivas, como en el Láser Tag, en la playa de Las Palmeras en Los Alcázares, en la jornada del sábado.

"Conocemos los beneficios psicológicos del deporte, pero la pandemia ha hecho que los ingresos de estos chavales hayan sido muy fríos, ya que casi no han podido salir de sus habitaciones, no recibían casi visitas y no había voluntarios que les hiciera su estancia hospitalaria más amena. Por ello participar en este evento para ellos es un gran estímulo, van a conocer a otros chicos que que han vivido lo mismo que ellos y disfrutarán de un ambiente deportivo y sano, recuperando así el 'tiempo perdido' que el tratamiento les ha quitado", afirman desde la Fundación Aladina.

Actividades con fines solidarios

Entre las actividades deportivas con fines solidarios destaca la Carrera Solidaria y Marcha Solidaria 5K y 10K con la que se pretende recaudar 20.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, la Fundación Never Surrender recibirá donaciones de actividades deportivas de fuerza (crossfit, calistenia, halterofilia y Liga Nacional de Fuerza) y la Fundación Aladina se beneficiará de las recaudaciones de otras actividades deportivas, como karts, triatlón o voley playa.

El evento cuenta además, con el apoyo de empresas líderes en su sector sensibilizadas por el deporte y la salud como Instituto Universae, El Pozo Alimentación y Opel Marcos Automoción, entre otros.

Por otro lado, los Sport4Cancer Mar Menor Games contarán con actividades paralelas dedicadas a la investigación y la innovación como la celebración del Congreso Internacional y Workshop Sport4Cancer de Actividad Física y Saludable, que se celebrará el 20 y el 21 de abril en el nuevo Auditorio del Parque Almansa de San Javier y al que acudirán especialistas nacionales e internacionales en el campo de la salud y la actividad física, además de cerca de 500 investigadores, científicos, pacientes y sobrevivientes de cáncer. El congreso, cofinanciado con la Unión Europea, también cuenta con la financiación de la Fundación Séneca.

El programa completo para este viernes es el siguiente:

SAN JAVIER

EXPLANADA BARNUEVO

Exhibición de Hanminjok, de 9 a 12

Exhibición de Calistenia, de 10 a 15

Actividades de Squash, de 10 a 15

Deporte Inclusivo, de 10 a 15

Feria Internacional, de 10 a 15

Juegos tradicionales, de 10 a 14

CLUB NÁUTICO

Actividades de Paddle Surf, de 10 a 14

PASEO DE COLÓN

Actividades de Golf, de 10 a 15

Actividades de Futbolín, de 10 a 15 h

PLAYA BARNUEVO

Rugby Playa, de 10 a 15

Fútbol Playa: Trofeo CMN, a las 12

Piragüismo: Trofeo CMN, a las 12

Actividades de Láser Tag, de 11 a 14

Juegos del Mar Menor, de 10 a 14

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (PDM)

Trofeo Campus Mare Nostrum, a las 9:30

PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

PABELLÓN AUXILIAR 1 PDM

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

PABELLÓN EL MIRADOR

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

Congreso Científico, de 9 a 21

Reto contra la Esclerosis, a las 10:30 h

Ceremonia de Inauguración, a las 21

PLAYA SANTIAGO DE LA RIBERA

Actividades de Kayak, a las 10

PLAYA DEL PESCADOR

Actividades de Rocódromo, de 10 a 14

Zona Deportiva Decathlon, de 10 a 15

Actividades de Bádminton, de 10 a 12

Actividades de Tenis Playa, de 10 a 15

Béisbol: Túnel de Bateo, de 10 a 14

LOS ALCÁZARES

PLAYA DE LOS ALCÁZARES (CAR)

Campeonato de Funboard, de 9 a 19

PABELLÓN 13 DE OCTUBRE

Campeonato de Lucha, de 14 a 20

Lucha Adaptada, de 14 a 20

Nano Nana: Deporte Escolar, de 9 a 13

Dominó: Deporte Escolar, de 9 a 13

SAN PEDRO DEL PINATAR

PABELLÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

PABELLÓN CUBO

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

PABELLÓN VIRGEN DEL CARMEN

Campeonato de Fútbol Sala, de 9 a 14

CARTAGENA

PISTA DE ATLETISMO

Atletismo: Deporte Escolar, de 9 a 13