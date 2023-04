El FC Cartagena, pese a su derrota en Málaga, mira hacia los puestos de promoción de ascenso llegados al momento más importante de la temporada. Una de las múltiples razones que explican la gran trayectoria de la escuadra albinegra este curso estriba en varios de sus refuerzos invernales. Un año más, el equipo cartagenerista ha sabido encontrar buenas piezas en el mercado, aunque no todos han podido contribuir con la misma aportación.

Pêpê se postula como el refuerzo invernal más destacado. El luso se ha integrado en un centro del campo muy reconocible escoltado por Damián Musto y junto a Pablo De Blasis. El mediocampista portugués es el jugador llegado a mitad de temporada al que más recurre Luis Carrión con un total de 971 minutos en 12 participaciones, todas ellas partiendo de inicio.

El protagonismo de Pêpê coincide con la suplencia del veterano Mikel Rico, clave en la primera vuelta, pero relegado a un papel secundario actualmente. A su vez, las notables prestaciones del luso y la suplencia del vasco han repercutido en el escaso papel de Luca Sangalli. El exjugador de la Real Sociedad solo ha sumado 36 minutos en liga en este 2023.

Un centrocampista fichado en invierno que sí que está teniendo minutos es Eteki. Aunque tardó unas jornadas en tener chance, el camerunés ha sido titular en tres de los últimos cuatro encuentros y es la opción predilecta de Carrión para suplir a Musto. Eteki ha disputado, por el momento, un total de 241 minutos en siete partidos.

Otro de los nombres propios del mercado invernal en la trimilenaria es Iván Martos. El lateral cedido por el Almería vino a reforzar el carril izquierdo, permitiendo alinear a Datkovic en el centro de la zaga. Después de Pêpê, el barcelonés es el segundo fichaje más utilizado por el técnico cartagenerista con 744 partidos repartidos en diez partidos y uno de los más asentados en el once titular.

En la parcela ofensiva resaltan las incorporaciones de Darío Poveda y Ureña. Ambos suman nueve participaciones, aunque este último es el que más presencia ha tenido hasta el momento con 274 y 607 minutos respectivamente. El joven cedido por el Girona llegó a Cartagena para aportar verticalidad y electricidad al ataque. Sin embargo, su desafortunada lesión en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal B hace más de un mes interrumpió su desempeño y Carrión espera su recuperación como un activo fundamental para este tramo final.

Menor presencia está teniendo Darío Poveda. El atacante cedido por el Getafe y procedente del Ibiza cuenta en su haber con tres titularidades, incluyendo un importante gol ante el Lugo en el Cartagonova. Repitió de inicio en Butarque, aunque en las dos últimas jornadas ha vuelto al banquillo como a su llegada a la entidad.

El fichaje que más está pasando desapercibido es el de Miguelón. El lateral diestro propiedad del Espanyol cambió el Carlos Tartiere por el Cartagonova en busca de minutos. La confianza en Iván Calero y los problemas físicos han determinado que el de Benidorm sólo haya podido vestir una vez la elástica albinegra. Fue en Can Misses el pasado 29 de enero. Una microrrotura en el recto femoral le había imposibilitado estar durante las últimas semanas a disposición de Carrión. La jornada pasada volvió a la expedición cartagenerista pero no jugó frente al Málaga y su conteo particular no supera los 89 minutos.

El Sporting podrá recuperar a Dani Queipo el domingo

El delantero Uros Djurdjevic fuer la novedad positiva en el entrenamiento de ayer del Sporting, rival el domingo del FC Cartagena, ya que el serbio realizó parte de la sesión con el resto del grupo apenas un mes después de su operación en la rodilla, por lo que puede cumplirse su objetivo de estar a disposición del entrenador para el derbi ante el Oviedo del 14 de mayo.

La presencia de Djurdjevic en el entrenamiento grupal no fue la única nota positiva, ya que también lo hizo el extremo Dani Queipo, cuya vuelta a las convocatorias podría producirse incluso esta misma semana para viajar a Cartagena.

No obstante, el buen rendimiento de Jordan Carrillo podría decidir al entrenador a darle unos días más de recuperación. Por contra, la nota negativa la protagoniza el lateral Pol Valentín, que sigue pendiente de saber el alcance de la lesión que se produjo en el partido ante el Alavés y que no se ejercitó, por lo que parece que será baja en Cartagena.