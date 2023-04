La fluidez desde la línea de tres del Real Madrid fue suficiente para acabar, por desgaste, con el Bàsquet Girona (89-70) y permitir al conjunto de Chus Mateo reencontrarse con la victoria tras el sabor amargo que dejó el traspiés en Barcelona la jornada previa.

Afrontaban los blancos un duelo atípico, entre semana, pero no de competición europea y obligados a un esfuerzo extra en liga para no perder cuerda en la lucha por el liderato con los azulgrana y el Baskonia tras caer en el duelo directo del Palau días atrás.

Para purgar sus pecados, nada mejor que dos encuentros seguidos en la competición doméstica; este y el siguiente ante el Joventut, como aperitivo de la doble visita del Partizán en la eliminatoria que le medirá contra el cuadro serbio en la Euroliga como paso previo a la final a cuatro.

Centrados en lo más inmediato, salieron los locales serios y con un Tavares más agigantado si cabe, poniendo dos tapones en apenas minuto y medio. Pese a ello les costó despegarse de un rival incómodo, que no terminaba de claudicar cuando encajaba puntos con recurrencia.

Ni siquiera pareció afectarle el 19-11 con el que se marchó a la conclusión del primer cuarto ya que un 0-6 de salida, con cuatro puntos de Marc Gasol, les dejó a dos. Recurrió entonces el Real Madrid al jarabe de triples, receta efectiva gracias a la excelente mano de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez.

Tres anotó el primero y dos el segundo en seis intentos, sumándose al festival Randolph y Yabusele. El resto, cinco puntos de Musa repartidos en una canasta y dos tiros libres. Ante ese acelerón, comenzó a flaquear un cuadro catalán que terminó siendo víctima de un 14-7 como colofón al cuarto.

De vuelta al parqué tras el descanso, volvió a lucir galones Gasol, con cuatro puntos sin réplica que sirvieron como prueba de vida. Sin embargo, aparecieron de nuevo dos lanzamientos exteriores exitosos de Yabusele y Causeur para sentar las bases de un colectivo que a partir de ese momento comenzó a sumar con más comodidad hasta encarar los 10 últimos minutos con ventaja de veinte (71-51).

Decidido el choque, unos y otros se relajaron para no desgastarse de más pensando en lo que tienen por delante. Tal fue así que incluso Tavares, uno de los pocos que no había anotado de lejos, se animó a probar de tres. Lo hizo con acierto en una acción muy celebrada por él mismo, el pabellón y sus compañeros dado lo poco habitual de la misma. La guinda a un plácido y agradable día de trabajo en una fase de la temporada donde no abundan.