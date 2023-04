Los accionistas del Real Murcia se volverán a ver las caras esta tarde en Nueva Condomina, sobre las 19.00 horas, por tercera vez en apenas seis meses. Después de una Junta General y otra Extraordinaria, está previsto que hoy se celebre una segunda en la que la principal novedad será la recuperación de una figura representativa que aglutine todo el reparto de poderes en la institución grana.

Y es que el primer orden del día consistirá en la «derogación del apartado 6 del artículo 7 de los Estatutos». O lo que es lo mismo, se eliminará la limitación que impide que cualquier persona física o jurídica posea más del 49% del paquete accionarial del club. Una medida que se aprobó en 2019 como escudo para que el control del club no cayese de nuevo en las manos equivocadas, como ocurrió al poco del fallecimiento de Jesús Samper, y que han acostumbrado a que el club se vea obligado a sobrevivir en el alambre todos estos años.

Sin embargo, esta medida, bastión del KBusiness y que suponía limitar el poder de los accionistas al mismo tiempo que un obstáculo para la entrada de capital, se eliminará esta tarde para allanar el camino a las buenas intenciones que trae consigo la entrada de Felipe Moreno en el Real Murcia. El empresario cordobés, actual consejero delegado, y presidente del consejo de administración, volverá a tener en su mano todo el control del club murcianista. Por lo que tendrá vía libre para inyectar el capital prometido con la seguridad de poder decidir cada paso a dar para sanear las cuentas y convertir al club en una entidad autosuficiente que permita certificar el regreso al fútbol profesional, por el que se pelea sobre el terreno de juego en esta misma temporada.

No obstante, Moreno todavía no ha completado la segunda parte del acuerdo con Mauricio García de la Vega por el conflicto de la propiedad. Por lo que no se descarta que el empresario mexicano impugne también, como viene siendo habitual, la Junta General Extraordinaria de esta tarde hasta que no se abonen los dos millones de euros que restan para que las acciones de Iconos Nacionales pasen directamente a las manos de exdueño del Leganés.

Consejero independiente

Además, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 39/2022, del Deporte, también se incorporará la entrada de un consejero independiente, «aquel que, designado en atención a sus condiciones personales y profesionales, pueda desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos». Abonados y socios minoritarios tendrán la oportunidad de ocupar este cargo, que no es del todo desconocido para el Real Murcia, ya que algo similar sucedió en 2010 cuando Miguel Martínez, siendo Presidente de la Federación de Peñas, entró en el consejo de Jesús Samper tras la dimisión de José Ángel Serantes.

Por otra parte, también se creará la figura de Presidente Institucional, que ejercerá Agustín Ramos, para representar al club en sus actividades deportivas como presidente del club. Tendrá una duración de un año y se renovará cada inicio de temporada.