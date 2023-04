El UCAM se agarra al último sprint

Con la eliminación en cuartos de final en la Basketball Champions League, al UCAM Murcia CB ya tan solo le queda la Liga Endesa como motivación en esta recta final de curso. Tenía el peligro de quedarse el conjunto universitario en tierra de nadie, al doblar en victorias prácticamente a la zona de descenso y no encontrarse en buena disposición para hacer cuentas con el play off actualmente, pero ayer optó por seguir remando (79-74).

La victoria conseguida ante el Casademont Zaragoza en el Palacio de los Deportes permite al UCAM iniciar una semana de tres partidos (se medirá este miércoles al Valencia Basket y el domingo al BAXI Manresa) en la que su grado de motivación y ambición puede elevarse dentro de unos días. Primero porque debe pelear por finalizar lo más arriba posible en la clasificación si quiere adjudicarse de nuevo un billete para Europa la próxima campaña, y segundo porque el club está intentando acabar con cualquier síntoma de apatía o desidia en el juego del equipo con la llegada de caras nuevas como la de Chris Chiozza o la de Danilo Nikolic, quienes debutaron ayer en la ACB al no contar ya en la plantilla con Ryan Luther.

No solucionaron todos los problemas que el UCAM arrastra esta temporada, pero sí que ayudaron a que el equipo fuera mucho más persistente cuando el Casademont Zaragoza puso contra las cuerdas a los universitarios nada más arrancar la segunda mitad. Después de contar con una desventaja de dieciséis puntos, los de Porfi Fisac se marcharon al descanso siete abajo. Y en apenas tres minutos ya dominaban el marcador con un parcial de 2-11 que empezó a generar las primeras dudas en el Palacio. Sin embargo, cuando el UCAM juega en casa es difícil que la situación le supere. Todo lo contrario a lo que le sucede fuera, que al primer golpe casi no tiene capacidad de reacción. Arrancó el último cuarto con el marcador igualado (48-48), tras un marcador bajo que solo se disparó en los últimos diez minutos, pero los triples de David Jelínek y la insistencia de McFadden, logrando sus puntos tras un día con mala suerte de cara al aro, marcaron la diferencia para acabar logrando una victoria que vuelve a poner al UCAM con la mira enfocada hacia la parte alta.

Sin Luther y con Nikolic con apenas un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros, Sito Alonso apostó por Jordan Sakho de inicio junto a Artem Pustovyi en el juego interior. Mientras que James Anderson fue el sacrificado al tener que dejar fuera de la convocatoria a uno de los tres jugadores con ficha extracomunitaria de la plantilla. Al conjunto universitario le costó encontrar el acierto en los primeros compases de juego, pese a que mantuvo un nivel muy alto en defensa (4-4). Eso le permitió tomar su primera ventaja en el marcador tras un robo de Sakho (11-5), y después de eso el técnico universitario movió el banquillo, apostando por Trice y Chiozza juntos. Pero no le sentó nada bien al conjunto universitario con ataques en los que no llegó a ejecutar un lanzamiento y que tuvo que cortar el técnico con tiempo muerto (11-8). Los triples de Rojas, tras una gran asistencia de Chiozza, y Trice, cerraron un primer cuarto que confirmó el dominio local (17-8).

Ilimane Diop, otro de los destacados ayer, abrió el segundo cuarto con un triple y permitió al UCAM contar con una ventaja de 12 puntos (20-8). El equipo universitario supo contener al Casademont Zaragoza en defensa, y eso fue lo que le permitió mantener su ventaja al no recibir ni una canasta en los tres primeros minutos de este periodo (22-8). Chiozza, con un triple, amplió todavía más la renta hasta los dieciséis puntos de diferencia y Sito Alonso aprovechó esta inercia para hacer debutar al ala-pívot Danilo Nikolic (28-16). Sin embargo, el UCAM perdió parte de su renta en un abrir y cerrar de ojos con un parcial de 0-7 con cinco puntos de Ponitka (28-21). Pustovyi logró cortar la mala racha con un mate, aunque la primera mitad se cerró con un marcador algo más apretado de lo que había ocurrido sobre la pista (30-23).

Las sensaciones en el inicio de la segunda parte no fueron para nada buenas en un UCAM en el que perdió fuerza en defensa y continuó con problemas en ataque. El parcial de salida de 2-9 permitió al Casademont Zaragoza empatar el partido a los tres minutos del tercer cuarto (32-32) y generó dudas en los universitarios. Dudas que se agravaron con la canasta de Jovic para poner por delante al cuadro visitante, lo que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso tras el 2-11 de este cuarto (32-34).

Galones para Chris Chiozza

El técnico universitario le otorgó todos los galones a Chiozza para elaborar juego al saltar a pista solo en la dirección y respondió anotando un triple en su primera posesión. La mejoría no sirvió para volver a dominar el marcador, ya que el Casademont Zaragoza se mantuvo siempre a rebufo gracias en parte a Jovic. De hecho, un mate de Hlinason le devolvió de nuevo la iniciativa (38-40). Una nueva canasta de Chiozza, junto a un triple de Radovic, permitieron al UCAM despertar a dos minutos de finalizar el cuarto, y colocó el 43-42 antes del tiempo muerto de Fisac. Se convirtió entonces el partido en un rápido intercambio de golpes que tampoco benefició para nada al conjunto universitario, permitiendo al cuadro aragonés llegar a los diez últimos minutos con todas sus opciones intactas (48-48).

Sito Alonso mantuvo el mismo plan y Jelínek, con dos triples consecutivos, salvó un inicio de último cuarto algo complicado (55-53). El Casdemont Zaragoza no se despegaba en ningún momento, mientras que Chris Chiozza tuvo que retirarse al banquillo al cometer su cuarta falta. Fue Bellas el que entró en pista, mientras que Travis Trice no llegó a saltar en todo el último cuarto. El Palacio estalló con el primer triple de McFadden del partido, que sirvió para que el UCAM contase con cuatro puntos de diferencia. Renta que se amplió con un nuevo triple de Jelínek para hacer el 64-58 tras las visitas de ambos equipos al tiro libre. El equipo murciano entró en un escenario más favorable a cinco minutos del final, pero perdonó en varias ocasiones y el Casademont Zaragoza aprovechó cada oportunidad, como un triple de Sant-Roos (64-61), para seguir con vida. El UCAM volvió a pasarlo mal al no conseguir anotar y permitir a su rival acercarse desde el tiro libre (66-64). Sin embargo, Jelínek se sacó de la chistera su tercer triple más un tiro adicional para volver a contar con un colchón de seis puntos a tres del final (70-64). Iván Cruz, con otro tiro exterior, redujo una distancia que volvió a colocar McFadden como estaba antes (73-67), y a falta de un minuto y medio, el escolta cerró la victoria con una nueva canasta (75-69). Triunfo que se complicó en los últimos segundos, con un parcial de 0-4 que obligó a Sito a utilizar su tiempo muerto tras el 77-74. Sin embargo, el UCAM ya no otorgó más oportunidades (79-74).

Sito Alonso: «Estoy muy satisfecho por el esfuerzo grupal a nivel defensivo»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, resaltó «el esfuerzo grupal» de su equipo en el partido que ganó por 79-74 ante el Casademont Zaragoza en el Palacio de los Deportes, y al mismo tiempo puso en valor, entre otras cuestiones, «la energía de Sakho y Pustovyi» y «los canastones de McFadden y Jelínek».

«Estoy súper satisfecho por el esfuerzo grupal a nivel defensivo del equipo en un partido muy complicado ante un rival que venía de ganar al Valencia y al Gran Canaria y también en Lugo, una de las canchas más difíciles de la liga, y este triunfo tiene mucho mérito porque luchamos una barbaridad», comenzó diciendo el técnico madrileño en la rueda de prensa posterior al choque. Además, se refirió a su decisión de juntar a Jordan Sakho y a Artem Pustovyi, dos pívots natos, y que les dio «mucha energía de inicio» al tiempo que dijo que «es algo que el rival no esperaba» porque no lo había hecho nunca esta temporada.

Tras ir ganando por hasta 16 puntos (28-12) el encuentro se decidió a favor del UCAM CB en un final apretado y ahí jugaron un papel clave los tiradores exteriores. «Fueron impresionantes los canastones de Thad McFadden y David Jelínek» , comentó Sito, quien además agradeció el «el trato que la afición».