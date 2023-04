Se presentó el Fútbol Club Cartagena en La Rosaleda, un estadio bendito para el equipo desde el ascenso de 2020, pero que en nada ayudó esta vez en el propósito albinegro de proteger la sexta posición. Esta vez, con las gradas repletas de aficionados blanquiazules y un ambiente hostil en busca de una salvación casi imposible, el Cartagena sucumbió. No se dejó intimidar por la presión del público, pero sí se vio perjudicado por el momento anímico del rival y por un arbitraje al límite que perdonó la expulsión de Esteban Burgos. Las constantes pérdidas de tiempo del cuadro malagueño sumadas a las ‘pillerías’ del estadio y sus recogepelotas torpedearon el juego albinegro, que se impuso, pero al que le faltó continuidad. El fulgurante inicio boquerón provocó los desajustes defensivos que llevaron al 1 a 0 pasados tan sólo 20 minutos, obra de Chavarría, y a partir de ahí buscó el Cartagena el empate con insistencia, pero sin éxito. Falló en los metros decisivos y se quedó sin premio, sin puntos y sin sexta posición, cedida en favor del Albacete sólo una semana después de alcanzarla.

El cuadro albinegro pronto controló la pelota al inicio del partido y comenzó a tener las primeras oportunidades. La primera fue también una de las mejores de la primera mitad cuando, a los tres minutos de juego, Franchu agarró el cuero a varios metros de la frontal y sacó un zurdazo cruzado con violencia que salió rozando la escuadra derecha de la meta de Yañez. Un córner mal rechazado por la zaga blanquiazul en el primer palo dejó el balón muerto para que Eteki disparase en buena posición sin suerte en la segunda de los cartageneros.

Comenzó entonces a flaquear la defensa albinegra por el costado diestro, zurdo del contrario. Chavarría encontró espacios a la espalda de Iván Calero y propició varias situaciones peligrosas. En una de sus primeras acciones recibió un balón al hueco escorado a la banda y se benefició del resbalón de Alcalá para llegar a línea de fondo y colocar un pase atrás que Villalba desaprovechó con un mal control. La sensación de peligro boquerón crecía por momentos y en el minuto 20 llegó el primer tanto del partido, obra de un hiperactivo Chavarría.

Atacó en este caso por la derecha el Málaga con una buena asociación de Villalba que terminó con un centro al segundo palo. La zaga albinegra se confió ante el servicio algo pasado, no obstante, Cristian confió hasta el final y apuró su carrera para volver a poner el cuero al área al primer palo. La segunda jugada sorprendió a los centrales y, tras un despeje fallido de Datkovic, Chavarría la puso dentro casi sin querer tras el rebote para hacer el 1 a 0.

Tras el gol continuó el Málaga generando peligro por la izquierda con las caídas de Pablo Chavarría. En otro balón al espacio, el delantero provocó un desajuste defensivo que dejó sólo a Rubén Castro en el balcón del área, aunque el canario la envió alta ante Escandell. El exjugador del Cartagena tendría también la siguiente tres minutos después de recibir sobre la línea del área grande y golpear raso ajustado al palo para obligar a Escandell a intervenir.

Le costó un momento, pero terminó reaccionando el equipo de Luis Carrión a través de De Blasis y su asociación con Franchu y Jairo en los extremos. Una jugada hilvanada a la perfección entre los argentinos proyectó al marplatense en profundidad, pero su centro raso y potente no llegó a Borja Valle en boca de gol por centímetros. Un minuto después perdonó Franchu la más clara del primer tiempo después de que De Blasis le dejara solo con un centro medido que mandó por encima del larguero sin oposición casi en el área pequeña. Segundos después fue Jairo el que encontró al extremo en su desmarque hacia el área, pero erró en el control para dejar escapar un mano a mano muy claro con Yáñez.

El tramo final de la primera parte fue de dominio cartagenero, pero los intentos de disparo, de Yan Eteki y Calero, no inquietaron al meta rival. Una mano de Esteban Burgos que cortó la contra albinegra, castigada con amarilla por Gálvez Rascón, dejó la polémica del encuentro ya que el pase plantaba sólo a Borja Valle y la mano pudo ser merecedora de la roja.

El conjunto local tuvo continuidad al inicio del segundo acto, pero una oportunidad de Jairo dentro del área que terminó en nada y un balón centrado que se paseó por el área equilibraron la balanza. Carrión tiró de banquillo para intentar cambiar el resultado y entraron al campo Ortuño y Poveda por Franchu y Jairo. Mejoró su presencia en ataque el cuadro cartagenero tras la hora de partido, pero no logró el gol de la igualada. Los centros pasaron a ser el arma principal y un remate de Poveda en el segundo palo con el interior supuso una buena opción para los cartageneristas, aunque Ramalho acertó a bloquear cuando el balón iba dentro.

Fue una de las mejores ocasiones y también de las únicas hasta el final del partido, ya que el cansancio en las filas albinegras se dejó notar en el tramo final. Sadiku, Ferreiro e Isak Jansson entraron para aumentar la pólvora en ataque, pero no consiguieron generar el peligro necesario para empatar. El descuento trajo una nueva polémica que volvió a caer del lado malaguista cuando Escassi cortó con la mano un centro peligroso y el colegiado señaló la pena máxima corrigiendo su decisión por indicación del asistente linier. Toni Datkovic, que trató de rematar el centro sin éxito, se encontraba en fuera de juego en el momento del pase invalidando así la pena máxima.

La tensión final terminó con el pitido del trencilla que certificó la derrota del Cartagena que le priva del play off una semana después de alcanzarlo. Con 53 puntos, los albinegros se mantienen en el séptimo puesto a 2 del Albacete, que vuelve a la sexta posición. El Málaga, por su parte, recorta tres puntos a la salvación y se queda a 5 unidades del Racing de Santander.

Luis Carrión: «No hemos sido capaces de meter las nuestras»

Luis Carrión compareció en la sala de prensa de La Rosaleda tras el encuentro para analizar lo que había dado de sí la derrota de su equipo y resumió tácticamente lo que había visto sobre el césped. «Después del gol hemos tenido buena respuesta. Aunque no hemos estado muy acertados en salida de balón, hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras en la primera parte para poder empatar. En la segunda han metido gente atrás y nos ha costado encontrar espacios por dentro. Es una pena», afirmó.

El catalán aseguró que la respuesta de su equipo, que se quedó sin el premio del gol pese a merecerlo, fue clave para el resultado final. «El partido cambia con su gol y cuando nosotros no somos capaces de meter las nuestras. Ahí les habría entrado un poco de ansiedad y habría sido diferente», reiteró.

El Cartagena estuvo algo espeso en los minutos finales y no encontró la manera de hacer daño a su rival, situación que Carrión explicó a través de la superioridad en banda. «En el tramo final teníamos demasiada gente de espaldas a portería esperando centros laterales y no podíamos generar superioridad por fuera con Calero o con Martos e Isak. Deberíamos haber juntado gente cerca del balón para atraerlos en lo posible y tener centros más claros. No hemos estado muy claros al final», manifestó.

El técnico se marchó expulsado en el descanso, situación que comentó ante los medios de comunicación sin demasiado dramatismo. «Me ha expulsado por la protesta en la acción de Burgos. Me ha expulsado y ya está», zanjó. Sin embargo, sí quiso dar su opinión sobre la jugada de la polémica. «En mi opinión está lejos de portería, pero esas manos las he visto pitar y con roja en muchas ocasiones. El árbitro me dice que está a 40 metros de la portería, pero creo que Borja se plantaba solo contra el portero. Es una ocasión clara», subrayó.

La última jugada del encuentro se saldó con la anulación del penalti por mano de Escassi por fuera de juego previo de Toni Datkovic, pero el entrenador tampoco le dio demasiadas vueltas a la jugada. «Esta jornada hemos visto bastantes partidos con situaciones parecidas. Son milímetros, pero la máquina está para ver esas situaciones. Es una pena que por ese poquito no haya sido penalti, pero si es fuera de juego y lo han visto, ya está», aseveró.

Sobre el saldo arbitral en contra, Luis no quiso añadir más leña al fuego y lo trató con normalidad. «Estamos teniendo mala suerte en algunas decisiones. En Burgos nos pitaron un penalti en contra y en Granada no lo hicieron a favor y hoy esa acción, que no sé si es definitiva pero sí les habría hecho estar más atrás. Tampoco creo que los árbitros quieran equivocarse», concluyó el entrenador albinegro.