El Lorca Deportiva encaraba su duelo ante el UCAM Murcia B con el objetivo de sumar tres puntos que le permitiesen acercarse un poco más a esa segunda plaza que le permitiese disfrutar de la ventaja de campo en las próximas rondas eliminatorias del play off por el ascenso a Segunda RFEF, mientras que el filial universitario no se jugaba nada, algo que acabó por reflejarse en la intensidad sobre el césped y, finalmente, en el marcador (0-2).

Aunque los locales se mostraron muy serios en la primera mitad, acabaron pagando caro un error en el último minuto que supuso un penalti a favor del Lorca Deportiva, convertido por Cellou. Tras el descanso, el filial universitario trató de meter más ritmo a su juego, pero de nuevo un error en su área se tradujo en otra pena máxima que no dudó en transformar Cellou para hacer su doblete particular desde los once metros, dando al conjunto de Acciari tres puntos importantes en su lucha por la segunda plaza.