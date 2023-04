El UCAM Murcia CB tiene esta mañana (12:30 horas, Movistar Deportes 3) una nueva cita en la Liga Endesa, competición donde sólo ha sumado dos triunfos en una decepcionante segunda vuelta. El club ha movido ficha con la incorporación del base Chris Chiozza y el ala pívot Danilo Nikolic, quienes han llegado para sustituir a dos de los errores cometidos por la dirección deportiva que encabeza Alejandro Gómez en el mercado de fichajes del pasado verano, Travis Trice y Ryan Luther. El primero sigue en la plantilla, pero salvo sorpresa, hoy se quedará fuera de la convocatoria para dar entrada al director de juego estadounidense, quien debutó el pasado miércoles en la fea derrota en la Basketball Champions League frente al Unicaja Málaga. Por su parte, el montenegrino que llega procedente del Avtodor Saratov de la liga rusa, reemplazará a Luther en el tramo final de la competición, con ocho partidos, tres de ellos en el espacio de ocho días, puesto que los de Sito Alonso volverán a comparecer en casa el próximo miércoles (20:30 horas) frente al Valencia Basket y el domingo 23 jugarán en la pista del Baxi Manresa.

Los universitarios tienen por delante ahora tres duelos clave para borrar las malas sensaciones que están dejando y así mirar hacia el noveno y décimo puesto y no hacia abajo. Hoy, frente al Casademont Zaragoza, que está cuajando una buena segunda vuelta, con seis victorias y tres derrotas, hay mucho en juego, puesto que una derrota instalaría al equipo en un estado de ansiedad peligroso. Enfrente estará un rival que cuenta con la nueva sensación del baloncesto español, el pívot Aday Mara, que apunta a que se marchará el próximo curso a la NCAA previo paso a la NBA. De hecho, la actualidad en Zaragoza esta semana ha estado marcada por el movimiento que tiene previsto hacer el joven de 18 años de edad, que pagará su cláusula de rescisión este verano para conseguir su libertad. Mara, de 2,18 metros de estatura y una capacidad para correr la pista asombrosa, ha bajado su rendimiento por todos estos factores externos en las últimas semanas y su entrenador, Porfirio Fisac, no ha dudado públicamente en lanzarle algún dardo. El último fue el pasado viernes: «No tengo noticia desde el club pero cuando el río suena agua lleva. Es un jugador imprescindible en el proyecto y tiene contrato, así que es tan fácil como que si se quiere marchar tendrá que pagar. No podemos retener a nadie, aunque no nos vamos a rendir para que esté con nosotros. Pero igual Aday me necesita más a mí que nosotros a él», declaró.

Los maños llegan con la baja del escolta Justinian Jessup por un problema de tobillo y del joven Lucas Langarita, que sufrió un golpe costal. Además, el exjugador del UCAM Murcia Dino Radoncic padeció un proceso gripal y estuvo varios días sin entrenar durante la semana.